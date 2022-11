Strijdende partijen in Tigray sluiten vredesakkoord na twee jaar oorlog

De strijdende partijen in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië hebben woensdag na twee jaar oorlog afgesproken de vijandelijkheden te staken en hebben een vredesakkoord getekend, meldt persbureau Reuters. De onverwachte diplomatieke doorbraak kwam tot stand bij vorige week begonnen vredesonderhandelingen in Zuid-Afrika onder leiding van de Afrikaanse Unie.

De oorlog in de geïsoleerde regio brak uit in november 2020 nadat de centrale regering de verkiezingen voor het regionale parlement van Tigray weigerde te erkennen. De strijd gaat tussen regionale troepen uit Tigray en het Ethiopische regeringsleger, waarbij zich ook bondgenoten uit andere regio’s en het regeringsleger van buurland Eritrea hebben aangesloten. Er vechten zo’n 250.000 militairen aan Tigrese zijde en zo’n 750.000 aan die van het Ethiopische leger en bondgenoten.

Hervatting voedselleveringen

Volgens bemiddelaar Olusegun Obasanjo van de Afrikaanse Unie, oud-president van Nigeria, hebben de partijen onder meer afspraken gemaakt over ontwapening, het herstellen van de rechtsorde, het hervatten van de leveringen van voedsel en andere humanitaire goederen en het beschermen van kwetsbare burgers. Onlangs zei onderzoeker Jan Nyssen van de Universiteit Gent tegen NRC dat er tot nu toe naar schatting al zo’n 600.000 burgerslachtoffers zijn gevallen als gevolg van de oorlog.

Obasanjo liet weten dat de Afrikaanse Unie erop toe gaat zien dat de afspraken uit het akkoord door alle partijen worden nageleefd. „Deze afspraken zijn niet het einde van het vredesproces”, zei hij woensdagmiddag in Zuid-Afrika. „De implementatie van het vandaag getekende vredesakkoord is cruciaal voor het succes ervan.”

Het akkoord is alleen ondertekend door de Ethiopische regering en het bevrijdingsleger van Tigray, maar niet door Eritrea en de bondgenoten van het regeringsleger. Die waren niet aanwezig bij de vredesbesprekingen in Zuid-Afrika. In hoeverre zij zich aan de gemaakte afspraken zullen houden moet nog blijken.