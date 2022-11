Rijkmuseum toont ‘Meisje met de fluit’ als echte Vermeer

Het schilderij Meisje met de fluit is volgens onderzoekers van het Rijksmuseum tóch een echte Vermeer. Dat heeft Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits dinsdag op een persbijeenkomst in New York verklaard.

Vorige maand werd het schilderij nog wereldnieuws omdat het volgens een team van conservatoren en onderzoekers van de National Gallery of Art in Washington, de eigenaar van het zeventiende-eeuwse schilderij, is gemaakt door „iemand in de omgeving van Vermeer, niet door de Nederlandse kunstenaar zelf”.

De Amerikaanse onderzoekers kwamen tot die conclusie na uitgebreid onderzoek met moderne technieken. Die maakten duidelijk dat de verf van Meisje met de fluit op een heel andere manier is aangebracht dan op andere werken van Vermeer.

Grootste ooit

Dibbits en Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum, maakten dinsdag in New York bekend welke schilderijen het museum vanaf 10 februari zal tonen op de Johannes Vermeer-tentoonstelling in Amsterdam, de grootste die ooit is georganseerd.

Johannes Vermeer, Sint Praxedis (1655, The National Museum of Western Art, Tokio).

Foto Rijksmuseum Johannes Vermeer, Jonge vrouw aan het virginaal (1670-72, The Leiden Collection, New York).

Foto’s Rijksmuseum / Carola van Wijk

In het tijdelijk onderkomen van de Frick Collection, dat haar drie Vermeers voor het eerst zal uitlenen, presenteerde het Rijksmuseum een lijst van 28 schilderijen. Daarop staan drie Vermeers waarover kunsthistorici twisten: naast Meisje met de fluit, ook Sint Praxedis en Jonge vrouw aan het virginaal. Inclusief deze schilderijen zou het bewaard gebleven oeuvre van Vermeer bestaan uit 37 schilderijen.

Het Rijksmuseum is ervan overtuigd dat deze drie schilderijen echte Vermeers zijn. Desgevraagd prijst Dibbits het onderzoek van The National Gallery. Maar in aanloop naar de Vermeer-tentoonstelling heeft het Rijksmuseum uitgebreid technisch en kunsthistorisch onderzoek gedaan naar het leven en werk van de kunstenaar. Dibbits: „Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd waardoor wij op dit moment een andere conclusie trekken.”