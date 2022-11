Politiebond: oud-voorzitter toch schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag

Gerrit van de Kamp, oud-voorzitter van de politievakbond ACP, heeft zich volgens een extern onderzoeksbureau toch schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de vakbond woensdag bekendgemaakt. Het door ACP-ingehuurde onderzoeksbureau Hoffmann sprak met dertig (oud-)medewerkers en externen die met de voorzitter werkten. Elf van hen stelden Van de Kamps gedrag als grensoverschrijdend ervaren te hebben, drie van hen op seksueel gebied. Tien anderen zeiden al langer bekend te zijn geweest met de misdragingen van de oud-voorzitter.

In februari maakte de bond bekend dat Van de Kamp zijn taken zou neerleggen, omdat er meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. De bond liet de meldingen onderzoeken en maakte in maart bekend dat Van de Kamp zich niet aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag schuldig had gemaakt. Hij kreeg publiekelijk excuses en ging weer aan de slag. Een aantal weken later stopte hij om „gezondheidsredenen” alsnog. In juni meldde NRC dat de ACP bedrijfsrecherche Hoffmann had ingeschakeld voor een nieuw onderzoek naar Van de Kamps gedrag: het derde onderzoek in vier maanden tijd.

Van de Kamp was sinds de jaren negentig actief bij de ACP (24.000 leden) en sinds 2004 voorzitter. Over specifieke bevindingen van Hoffmann en wat Van de Kamp precies verkeerd heeft gedaan, maakte de bond woensdag niks bekend. NRC sprak eerder met een vrouw die vertelde in 1992 door Van de Kamp in haar huis te zijn aangerand, na een overleg over een reorganisatie binnen de politie.

Voor de ACP en NRC was Van de Kamp niet direct bereikbaar voor commentaar. In een woensdag gepubliceerd interview in AD zegt hij „echt niet alles perfect” te hebben gedaan in zijn periode als voorzitter, maar dat hij zich niet herkent in de conclusies van onderzoeksbureau Hoffmann. „Ik heb vast fouten gemaakt, maar zoals ik nu word geportretteerd: nee, die man ben ik niet.”

