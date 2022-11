Polen bouwt hek aan grens met Rusland

Polen is begonnen met de bouw van een hek met prikkeldraad aan de grens met de Russische Kaliningrad-regio, om te voorkomen dat het Kremlin asielzoekers het land instuurt. Dat heeft de vice-premier en minister van Defensie, Mariusz Blaszczak, woensdag bekendgemaakt. Het hek wordt langs de hele grens van 210 kilometer gebouwd en wordt 3 meter breed en 2,5 meter hoog, met drie lagen prikkeldraad.

Nu in Kaliningrad een luchthaven is geopend die steeds meer vluchten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten ontvangt, vreest Polen een nieuwe migratiecrisis. Dat zegt Blaszczak woensdag tegen Poolse media. Daarmee verwijst hij naar de grenscrisis aan de grens tussen Poelen en Wit-Rusland. Nadat de EU de Wit-Russische president Loekasjenko had geconfronteerd met nieuwe sancties, stuurde hij tienduizenden migranten uit onder meer het Midden-Oosten, onder wie veel Koerdische migranten richting Litouwen, Letland en Polen. De Wit-Russische grenspolitie hielp mensen de grens te bestormen en de Poolse grenswacht duwde duizenden migranten weer terug naar Wit-Rusland. Meerdere migranten kwamen hierbij om het leven.

„We willen dat de grens duidelijk is. We maken gebruik van de ervaring die we vorig jaar hebben opgedaan”, aldus Blaszczak. „Er is geen twijfel dat het hek aan de Pools-Wit-Russische grens Polen heeft beschermd en een ‘hybride aanval’ van Wit-Rusland heeft voorkomen of aanzienlijk heeft vertraagd. Daarom is het ook tijd voor een hek aan de grens met de oblast Kaliningrad.”

Polen is niet het eerste land dat een hek plaatst op de grens met Rusland. Finland kondigde enkele weken geleden aan een hek te gaan bouwen om de migratie uit Rusland te beperken. De bouw zal zo’n vier jaar duren en miljoenen euro’s kosten.

Lees ook deze reportage over de Poolse grenswacht tijdens de migratiecrisis: ‘Er wordt gedaan alsof wij hier kinderen vermoorden’