Opnieuw verhoogt Amerikaanse centrale bank rente met 0,75 procentpunt

Opnieuw verhoogt de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), de basisrente met 0,75 procentpunt. Dat heeft Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag aangekondigd. Het is de vierde maal op rij dat de bank de rente met dit forse percentage verhoogt.

Met het besluit hoopt de Fed de inflatie in te dammen, die in de Verenigde Staten net als in Europa zorgwekkende hoogtes heeft bereikt: in september lag die op 8,2 procent op jaarbasis. De bank zei dat de werkloosheid de laatste maanden laag bleef en dat uitgaven en productie een bescheiden stijging lieten zien. Het rentetarief voor banken komt met dit jongste besluit binnen een bandbreedte van 3,75 en 4 procent te liggen, het hoogste niveau in vijftien jaar.

Zesde renteverhoging in 2022

Het gaat om de zesde renteverhoging dit jaar. De basisrente steeg in maart met 0,25 en in mei met 0,5 procentpunt. In juni volgde een verhoging van 0,75 procentpunt, de hoogste stijging in bijna drie decennia. Dezelfde toename van de basisrente volgde nog eens in juli en september.

De prijzen voor Amerikaanse consumptiegoederen bereikten eerder dit jaar het hoogste niveau in veertig jaar. De Fed wil net als andere grote centrale banken de inflatie terugdringen naar maximaal 2 procent en zegt door te gaan met het verhogen van de rente tot dit doel bereikt is. Powell noemde de huidige economische situatie eerder „onhoudbaar” en heeft gezegd dat het bestrijden van de geldontwaarding „pijn gaat doen”. In juli belandde de Amerikaanse economie officieel in een recessie na twee kwartalen op rij te zijn gekrompen.

Het Witte Huis heeft positief op de renteverhoging gereageerd. Investeerders zullen in de woorden van Powell speuren naar aanwijzingen voor het volgende rentebesluit van de Fed, dat voor december staat gepland. Marktanalisten speculeren momenteel of zij een stijging van 0,5 of 0,75 procentpunt kunnen verwachten. Het rentetarief voor banken zou dan nog hoger kunnen komen te liggen, tussen 4,25 en 4,5 procent.

Na de bekendmaking veerden de Amerikaanse beursindices wat op. Door de Amerikaanse renteverhogingen worden de Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken onder druk gezet hetzelfde te doen.