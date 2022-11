‘Noord-Koreaanse raket komt voor het eerst bij Zuid-Koreaanse kust neer’

Een Noord-Koreaanse raket is woensdag voor het eerst sinds de opsplitsing van de landen dichtbij de Zuid-Koreaanse kust geland, melden internationale persbureaus. Het wapen kwam niet binnen de Zuid-Koreaanse territoriale wateren neer, maar wel ten zuiden van de zogeheten Noordelijke Grenslijn, de betwistte maritieme grens tussen de twee landen. Zuid-Korea heeft als reactie drie raketten in noordelijke richting afgevuurd, die voorbij de Noordelijke Grenslijn moeten landen, aldus de legertop.

De raket was er een van ongeveer zeventien die zijn afgevuurd vanaf de oost- en westkusten van Noord-Korea, zegt de Zuid-Koreaanse legerleiding. De raket die het dichtst bij kwam landde 26 kilometer ten zuiden van de Noordelijke Grenslijn en 167 kilometer van het eiland Ulleung, waar op sommige plaatsen een luchtalarm afging. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol noemde het afvuren van de raket „een effectieve daad van territoriale aantasting” en beloofde een „snelle en stevige reactie”.

Zeventien Noord-Koreaanse raketten die worden afgevuurd binnen één dag is een record – in de afgelopen jaren kwam dat niet eerder voor. Later op woensdagochtend werden er vanuit Noord-Koreaans grondgebied nog zo’n honderd artilleriegranaten afgevuurd in de richting van een maritieme bufferzone, die Noord- en Zuid-Korea vastlegden in 2018 om spanningen te bedaren.

Noord-Korea, dat voor zover bekend nog niet heeft gereageerd, vuurde de raket af kort nadat het dreigde kernwapens in te zetten tegen zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten. De landen zouden „de zwaarste prijs in de geschiedenis” moeten betalen voor de militaire oefeningen die ze uitvoeren – oefeningen die in Noord-Korea worden gezien als voorbereiding van een inval. Zuid-Korea en de Verenigde Staten reageerden dat de oefeningen niet bedoeld zijn als provocatie.

