Met hun eigen anabolenmerk bestormden ze de markt

Nee, trots is niet het juiste woord, zegt Lauren L.(38): een beer van een vent die haast uit zijn grijze colbert knapt. „Maar ik wil benadrukken dat het niet in een badkuip op drie hoog in de Bijlmer geproduceerd werd.”

Voor iemand die wordt vervolgd voor grootschalige anabolenhandel en -productie én van wie justitie meer dan een half miljoen euro aan criminele winsten terugvordert, besteedt L. in de rechtbank Schiphol opvallend veel tijd aan het toelichten van het strafrechtelijk irrelevante: de kwaliteit van zijn anabolenmerk Euro Pharmaceuticals (EP).

De grondstoffen bestelde hij in China en leverde hij samen met verpakkingsmaterialen – flesjes, dopjes, rubbertjes – aan bij een ‘hoofdlaborant’ in een professioneel laboratorium die buiten werktijd de anabolen volgens alle professionele standaarden vervaardigde. „Ik ben mijn hele leven ondernemer en neem een grote verantwoordelijkheid voor wat ik doe. De nadruk ligt altijd op hygiëne.”

Iedere batch werd getest bij een speciaal laboratorium in Tsjechië, onder meer op viscositeit en homogeniteit. Ook werd het productieproces op de juiste manier gedocumenteerd. „Het is dat het niet mocht, maar anders was het ISO gecertificeerd,” verwijst L. naar de wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Postpakketten

Volgens het Openbaar Ministerie is Lauren L. „de centrale man, spil in het web” van een samenwerkingsverband dat draaide om het op grote schaal bereiden en verhandelen van anabolen. Met drie bevriende medeverdachten staat hij dinsdag en woensdag terecht vanwege die jarenlange anabolenhandel, maar ook wegens witwassen en drugsbezit. Peter van K. (36) wordt beschouwd als L.’s compagnon en Rory W. (37) hielp volgens justitie bij het bestickeren en de verkoop. En dan is er ook nog Arnout van O. (34) waar opsporingsdienst FIOD „een enorme illegale apotheek” aantrof die naast anabolen ook spierverslappers, erectiebevorderende middelen, een kleine kilo mdma (de werkzame stof in xtc) en de drug ghb omvatte.

De FIOD kwam het viertal op het spoor na de onderschepping van postpakketten uit China met grondstoffen voor anabolen – verstopt in onder meer oosterse wandversiering of verhuld door er ‘Instant Oatmeal & Coconut powder’ op te schrijven.

De productie en handel in anabolen is in Nederland verboden, maar het gebruik niet. En dat gebruik is bezig met een opmars. De Dopingautoriteit, die een groei signaleert, schatte het aantal Nederlandse gebruikers vorig jaar op 40.000 tot 50.000. De tijd dat alleen professionele bodybuilders anabolen slikken en spuiten is voorbij. Volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit en Bureau Beke normaliseert het gebruik als lifestyle.

De Instagram-feed van verdachte Arnout van O. illustreert die normalisering. Op foto’s poseert hij met extreem gespierde en gebruinde vrienden op dance festivals: bovenlijven ontbloot. Tijdens de rechtszaak heeft hij het over „jongens uit het feestwereldje” aan wie hij anabolen verkocht.

Met zijn Brabantse accent vertelt Van O. de rechters hoe hij in 2015, toen hij nog bij de Luchtmobiele Brigade zat, begon met anabolengebruik. Een jaar later verliet hij het leger en ging hij als personal trainer werken. Toen begon hij naar eigen zeggen te handelen – het OM stelt dat dit al in 2015 was. „Er komen mensen bij je die een bepaald resultaat willen: spieropbouw, vetverlies of kracht. En daar komen vaak middelen bij kijken”, licht Van O. toe. „Dan geef je mensen adviezen en kunnen ze spullen bij jou halen, steroïden bijvoorbeeld.”

Spoor bijster

Momenteel zit Van O. een celstraf van 3,5 jaar uit, omdat hij in 2021 in Limburg een sportschoolhouder thuis twee tanden uit de mond sloeg en 9.600 euro afhandig maakte. In die rechtszaak kwam naar voren dat hij vanwege wat hij als militair in Afghanistan meemaakte PTSS heeft en een stoornis in het gebruik van speed, cocaïne en anabole steroïden. Van O. zegt dat hij nadat hij uit dienst ging „het spoor bijster raakte en steeds meer drugs en steroïden” ging gebruiken.

Mede vanwege die persoonlijke omstandigheden eist de officier van justitie ‘slechts’ 10 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen Van O., evenveel als tegen ‘bestickeraar’ W. Hij houdt er bovendien rekening mee dat de strafzaak zo'n vier jaar op zich heeft laten wachten. Tegen de twee mannen die de anabolenhandel zouden hebben bestierd worden hogere straffen geëist: 20 maanden voor Van K. (die alles ontkent) en 30 maanden voor „de grote en centrale man” Lauren L. De uitspraak is op 8 december.