Kiev anticipeert op stroomuitval, installeert 1.000 verwarmingspunten

In de Oekraïense hoofdstad Kiev anticiperen autoriteiten op stroomuitval, om de gevolgen van mogelijke nieuwe Russische aanvallen zo beperkt mogelijk te houden. Verspreid over de stad worden meer dan duizend verwarmingspunten geïnstalleerd. Via Telegram informeert burgemeester Vitali Klitsjko de stadsbewoners over de plannen. „Het tekort aan energie in Oekraïne is aanzienlijk, laten we bewust en verenigd zijn!”

Opwarmen, thee drinken of een telefoon opladen: de verwarmingspunten zullen stadsbewoners in noodsituaties hulp bieden. Daarnaast doet Klitsjko een beroep op inwoners om energie te besparen tijdens onder meer de ochtend- en avondpiek. Ook zullen er vanaf dinsdag geen trolleybussen maar reguliere bussen rijden. Die zijn niet afhankelijk van stroom. Onlangs stelde Oekraïne al het doel om het energieverbruik over het hele land met 20 procent te verlagen.