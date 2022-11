Kattenliefhebbers aaien verkeerd, aldus etholoog Frans van der Helm dinsdag in NRC. Ik voelde me uiteraard onmiddellijk aangesproken, „want de in eigen ogen ervaren kattenmensen blijken in de omgang met de kat zelf het sléchtst”.

Ik vroeg me beschaamd af wat ik mijn hele leven als kattenliefhebber allemaal fout had gedaan. Had ik al mijn katten min of meer mishandeld door ze op een barbaarse manier te aaien? Was er misschien met terugwerkende kracht zelfs sprake van extreem grensoverschrijdend gedrag met traumatische gevolgen voor de slachtoffers? Ik had er nooit iets van gemerkt, of zou dat komen doordat de slachtoffers niet durfden te klagen vanwege de ongelijke machtsverhouding met het baasje?

Bevend zocht ik wat meer gegevens op van het onderzoek van de Universiteit van Nottingham waarop Van der Helm zich baseerde. Meteen werd ik getroffen door de merkwaardige opzet van dit onderzoek. Liefst 120 ervaren katteneigenaren kregen (per kat) vijf minuten om in een studio met drie katten om te gaan die ze niet kenden. Vijf minuten dus in kunstmatige omstandigheden met een kat die niet gewend was aan die mensen. Was het vreemd dat toen ongeveer alles fout ging wat maar fout kon gaan?

„Ze waren te opdringerig”, schrijft Van der Helm, „liepen poes of kater na, raakten al strelend plekken aan waar de kat zich oncomfortabel bij voelt – en zelfs de echte taboe-gebieden, zoals de kwetsbare buik.”

Dat was te verwachten, lijkt mij. De eigenaren pasten op de testkatten de routines toe die ze met hun eigen katten hadden ontwikkeld. Van der Helm vermeldt niet dat de eigenaren zelfs expliciet werd gevraagd om de testkatten te behandelen zoals ze thuis hun eigen kat behandelden. Gedver, griezels, moeten die drie katten terecht gedacht hebben, blijf met je poten van me af.

Omdat de katteneigenaren de drie testkatten verkeerd behandelden, gaan ze volgens de onderzoekers dus kennelijk ook verkeerd om met hun eigen kat. Dat noem ik een beschuldiging uit het ongerijmde. De eigenaren deden wat de onderzoekers van hen vroegen, maar die onderzoekers zagen over het hoofd dat met de thuiskat een veel intiemere relatie is opgebouwd dan met een testkat in vijf minuten mogelijk is.

Wat er verder uit dat onderzoek kwam, was niet zozeer onzin als wel kennis die elke kattenliefhebber al heeft, bijvoorbeeld dat katten graag geaaid worden rond het gezicht en de kaken, onder de oortjes en onder de kin (ik zou er nog de keel aan willen toevoegen). Van der Helm noemt de „kwetsbare buik” een van „de echte taboe-gebieden” van een kat, maar de ervaring van de kattenliefhebber is juist dat ze je daar graag toelaten als je eenmaal hun vertrouwen hebt gewonnen. In dat opzicht lijken katten veel op mensen: zonder genot zou het leven erg saai worden, onleefbaar misschien wel.

Voor andere zogenaamde taboe-gebieden, zoals de staart en de rug van de kat, geldt hetzelfde. Het taboe is er voor de vreemde, niet voor de vriend.

De verstandigste zin uit het Britse onderzoeksrapport is wat mij betreft deze: „Deze studie heeft verscheidene beperkingen die de bredere generalisering van zijn resultaten zou kunnen belemmeren.”

In eenvoudiger taal hadden ze ook kunnen vaststellen: „U moet niet alles geloven wat hier staat.”