Kabinet wil spreiding acute patiënten nationaal coördineren

Het kabinet wil dat de spreiding van patiënten die acute zorg nodig hebben voortaan nationaal gecoördineerd wordt. Dat kondigt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) aan in een conceptwijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg. Door de spreiding nationaal te coördineren, moeten patiënten sneller terecht kunnen in een ziekenhuis waar nog plek is. Ook moet dit zorgmedewerkers ontlasten, omdat zij door deze regeling niet zelf hoeven te zoeken naar beschikbare bedden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kuipers dat het „essentieel is” dat kwalitatief goede acute zorg toegankeljk blijft voor iedere patiënt. Daarnaast is het volgens hem belangrijk dat er ook oog is „voor het behoud van zorgmedewerkers” en zij „plezier en voldoening uit hun werk halen”.

De aanpak is geïnspireerd op het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat tijdens de coronacrisis volle ziekenhuizen hielp met de spreiding van patiënten. Kuipers had toen de leiding over deze strategie, waarbij hij als landelijke ‘beddenbaas’ twee jaar lang extra (IC)-bedden regelde.

Halverwege volgend jaar wil Kuipers per regio inzicht hebben over de regionale acute zorgvragen, patiëntenstromen en de arbeidsmarkt, zo staat in de wetswijziging. De landelijke zorgcoördinatie moet uiterlijk in januari 2025 in werking treden.

