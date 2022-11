Jumbo trekt WK-televisiereclame met dansende bouwvakkers terug

Supermarktketen Jumbo heeft de nieuwe WK-televisiereclame per direct stopgezet. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Het spotje, waarin bouwvakkers in feestelijke WK-stemming de polonaise lopen, was sinds dinsdagavond te zien. Het WK in Qatar is omstreden vanwege de slechte omstandigheden waarin arbeidsmigranten onder meer aan stadions werkten. Op YouTube kreeg de televisiereclame ruim 14.000 weergaven, de video werd rond half één offline gehaald.

„We realiseren ons dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest”, laat Jumbo in een tweet weten. De reclame met de dansende bouwvakkers zorgde voor veel verontwaardiging op sociale media.

Jumbo reageert daar nu op: „We bieden hier onze excuses voor aan”. Naast de bouwvakkers figureerden acteur Frank Lammers, rapper Donnie en actrice Maike Meijer in de reclame. Ook schaatsers van de Jumbo-Visma ploeg waren te zien in de video. Zij hebben nog niet gereageerd op de ophef.

Lees ook: Stadions gebouwd, levens geruïneerd: de verhalen van de arbeiders in Qatar

‘Een zorgvuldige afweging’

Vorige maand verklaarde Jumbo nog dat er „een zorgvuldige afweging is gemaakt” over de wijze waarop de supermarkt dit jaar ging inspelen op het „Oranjegevoel voor en tijdens het WK”, meldt persbureau ANP.

Volgens de Britse krant The Guardian zijn er sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 zeker 6.750 gastarbeiders omgekomen. Mensenrechtenorganisaties spreken van ‘openluchtgevangenissen’ waar slecht eten en weinig vergoeding de norm is. Hoewel Qatar in 2020 arbeidsmarkthervormingen heeft doorgevoerd, blijkt uit onderzoek dat veel migrantenarbeiders nog regelmatig ernstig ziek worden, onder meer door de hitte in de Golfstaat.