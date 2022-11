Hoopvolle klimaat-tv, omdat de kijkers anders wegzappen

Weer een avondje klimaat bij de publieke omroep, net als maandag. Maar dit keer was de NOS aan de beurt, met De staat van het klimaat, en steeg het peil meteen significant. Presentatrice Saïda Maggé interviewde in de studio een reeks deskundigen, weerman Peter Kuipers Munneke gaf de statistieken, en tussendoor waren er reportages uit het buitenland.

In Nieuw-Zeeland zitten de klimaatvluchtelingen van Tuvalu, een archipel in de Grote Oceaan die binnenkort in de zee verdwijnt. Een Tuvaluaan mijmerde dat hij er wellicht nog eens naartoe zal varen met zijn dochtertje, naar beneden zou wijzen en zeggen: „Hier was ons huis, nu wonen er vissen.”

Munneke loodste ons rustig, zelfs enigszins opgewekt, door angstaanjagende statistieken. Zijn prachtige videowand is uitgebreid met augmented reality, waardoor de weerman ineens in een verbrand bos stond. Even later verschenen er minifabrieken aan zijn voeten. Klimaatwetenschappers werken met onzekerheden en verschillende scenario’s , legde Munneke uit, maar de smeltende poolkappen overtreffen nu al de ergste voorspelling. Dat zou voor Nederland twee meter zeestijging betekenen.

Ingewikkeld voor de zeewering, vertelde Deltares-onderzoeker Marjolijn Haasnoot: „Dat maakt het juist zo leuk!” Het programma eindigt met een reeks mooie natuurbeelden en een hoopvol gedicht van een klein meisje.

Sterke uitzending, maar waar komt toch steeds dat optimisme vandaan? Het achtuurjournaal meldde dat het kabinet zijn klimaatdoelen niet gaat halen. Saïda Maggé zegt dat Nederland een van de hoogste CO 2 -emissies per hoofd van de bevolking heeft. De kabinetten van Rutte hebben de afgelopen tien jaar niets gedaan om dat te keren. Toch zat klimaatminister Rob Jetten (D66) maandag in De Klimaatkar op te scheppen dat Nederlanders de meeste zonnepanelen ter wereld op hun dak hebben. Ons huis staat in brand en we bewonderen de schoonheid van de nieuwe brandblusser.

Wetenschappers en technologen houden van problemen omdat die hun iets te doen geven. Politici doen optimitisch omdat de kiezers dan op ze stemmen. Tv-omroepen maken hoopvolle programma’s omdat de kijkers anders wegzappen.

Kasteeltoren op bungalow

En ook deze tv-kijker wil niet iedere avond naar bed met de klimaatblues. Dus snel naar House for Sale op NPO3. Ziet eruit als commerciële tv, maar het is van PowNed. Het programma toont bijzondere huizen die te koop staan en laat de bewoners vol passie erover vertellen. Het gekste huis dit keer is het kasteel van horlogemaker Rob Wulz. Hij heeft een kasteeltoren toegevoegd aan zijn bungalow in Moordrecht, het pseudo-gothische interieur bestaat uit gewelven met kandelaars, harnassen, ijzeren monsterkoppen, en een „dungeon-achtig idee” voor de keuken. Vroeger droeg hij zelf ook graag harnassen. Hij werd ‘Iron Rob’ genoemd. De kasteelheer zat ook al een keer in het programma Jan rijdt rond, als liefhebber van reuzensigaren.

Ook Paulus is verliefd op zijn huis, een enorme Brabantse villa met een verwarmd zwembad en een Ferrari racewagen voor de sier. Maar als Rob en Paulus zo enthousiast zijn over hun droomhuizen, waarom willen ze die dan verkopen?

Rob is een doordromer: hij wil een grotere kasteelwoning optuigen in Spanje. Paulus en zijn gezin vervelen zich in hun villa. Ze komen uit Rotterdam en vinden geen aansluiting bij de Brabantse dorpelingen, die zich achter rolluiken verschuilen. Hun Rotterdamse vrienden vinden het te ver om langs te komen. „Je kunt even fijn wonen in een gewoon rijtjeshuis”, besluit zijn vrouw. En hun jongste zoon zegt wijs: „De locatie is belangrijker dan het huis.” Ergens ver boven de zeespiegel, raad ik aan.