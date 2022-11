In mindere mate worden Allerheiligen en Allerzielen ook in andere Latijns-Amerikaanse en katholieke landen gevierd of herdacht. Onderdeel daarvan is het het schoonmaken van graven van geliefden vlak voor de herdenkingsdagen. Deze gefotografeerde vrouw maakt het graf van een familielid in het Zuid-Spaanse Villalengua del Rosario schoon. In Spanje wordt Allerheiligen, op 1 november, gevierd door de doden te eren en hun graven te bezoeken.

Foto Jorge Guerrero / AFP