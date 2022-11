Welke portret wint de Rabo Photographic Portrait Prize?

Dit jaar wordt voor de twaalfde keer de Rabo Photographic Portrait Prize uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. Genomineerden zijn Wouter le Duc, Bonnita Postma, Robin de Puy, Eva Roefs en Prins de Vos. De winnaar ontvangt 10.000 euro, het winnende portret wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank. Ook is er dit jaar weer een prijs (2.500 euro) voor aanstormend portretfotografietalent. Op de shortlist staan Sander Coers, Laura Chen en Hossein Fardinfard. De winnaars worden op 30 november bekendgemaakt, vanaf 5 november t/m 29 januari zijn de shortlist portretten te zien in Depot Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.