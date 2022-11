‘Fiod vond tonnen aan contant geld bij inval Jumbo-topman Van Eerd’

Bij een inval in het huis van de inmiddels tijdelijk teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd op 13 september heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) honderdduizenden euro’s aan cash aangetroffen. Dat melden bronnen rond het witwasonderzoek woensdag aan het Financieele Dagblad. Het geld werd tijdens de doorzoeking direct in beslag genomen.

Van Eerd zat na de inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther en zijn arrestatie vijf dagen vast voor verhoor. Ondanks zijn vrijlating beschouwt justitie hem nog als verdachte, alleen heeft het OM nog niet bekend gemaakt wat de specifieke verdenking tegen hem is. Over het algemeen wordt het in huis hebben van grote hoeveelheden contant geld door opsporingsdiensten gezien als belangrijke indicator voor witwassen. Lopende het onderzoek heeft Van Eerd zijn taken als topman van supermarktconcern Jumbo neergelegd en is hij vervangen door voormalig financieel topman Ton van Veen.

In de witwaszaak waar Van Eerd mogelijk bij betrokken is zijn in totaal negen aanhoudingen verricht. Hoofdverdachte is de voormalig motorcrosser en autohandelaar Theo E. uit het Drentse Gasteren. E. wordt verdacht van betrokkenheid bij witwasconstructies via onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de motorcross. Ook verdenkt justitie hem van btw-fraude in de autohandel. Van Eerd is groot liefhebber van de motorsport en zou E. kennen uit die wereld. Hij deed persoonlijk zaken met hem. Theo E. is al twee keer eerder veroordeeld voor witwassen.