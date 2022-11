Duo Cooper en Nicolai naar Songfestival

Zangduo Dion Cooper (28) en Mia Nicolai (26) vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in de Britse stad Liverpool. Dat heeft de door omroep AvroTros samengestelde selectiecommissie dinsdagochtend bekendgemaakt. Voormalig Songfestival-winnaar Duncan Laurence en liedjesschrijver Jordan Garfield hebben de twee bij elkaar gebracht. Ze schreven met z’n vieren een nummer dat „grote indruk” heeft gemaakt op de selectiecommissie. Dat nummer wordt later uitgebracht.

Nicolai en Cooper zijn relatief onbekende muzikanten. Volgens de selectiecommissie is Nicolai „echt opgegroeid met muziek”. Ze debuteerde in 2020 met de single ‘Set me free’. Haar inspiratie vindt ze bij artiesten als David Bowie. Cooper omschrijft zijn stijl als „classic rock meets singer-songwriter, oftwel Bryan Adams meets Harry Styles”. Het duo kent elkaar nu twee jaar en spreekt van „een geweldige kans” om op het Europese podium het eigen „verhaal te vertellen”.

Het Eurovisie Songfestival vindt normaal gesproken plaats in het land van de winnaar van de vorige editie, in dit geval Oekraïne. Omdat het door de Russische invasie onmogelijk is om het festival veilig te organiseren, is in overleg met Oekraïne en organisator EBU besloten om uit te wijken naar het Verenigd Koninkrijk. De halve finales vinden plaats op 9 en 11 mei, waarna op 13 mei de beste nummers in de finale worden vertolkt.

Sinds 2013 bepaalt een selectiecommissie wie Nederland afvaardigt naar het Eurovisie Songfestival. Deze bestond dit jaar uit Eric van Stade (algemeen directeur AvroTros), televisiepresentator Cornald Maas, commentator en zanger Jan Smit en radio-dj’s Sander Lantinga, Carolien Borgers en Hila Noorzai. (NRC)