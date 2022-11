Dansersfondsprijzen voor Jozef Varga, Ellen Landa en Esther Protzman

De Tsjechische danser Jozef Varga (1979), die afgelopen zomer zijn carrière bij Het Nationale Ballet beëindigde, heeft de Prijs van Verdienste gewonnen van de jaarlijkse prijzen van het Dansersfonds ’79. Dat heeft het fonds bekend gemaakt.

Varga was sinds 2007 verbonden aan het Nationale Ballet en werd bij zijn aanstelling direct eerste solist. Hij won in 2010 ook al de Alexandra Radiusprijs. Het juryrapport noemt Varga „meer dan een alleen fysiek uitstekend functionerend danser – hij was een heel krachtige toneelpersoonlijkheid, bescheiden maar altijd zeer aanwezig”.

Het Dansersfonds kent dit jaar verder een Speciale Prijs toe aan Esther Protzman, docent aan de dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Danseres Ellen Landa van het Scapino Ballet Rotterdam wint de Aanmoedigingsprijs.

De Dansersfondsprijzen worden uitgereikt sinds 1979 en zijn daarmee de langst bestaande prijzen voor dans in Nederland.

Balletgala

Het fonds en de bijbehorende prijzen werden ingesteld op initiatief van het echtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar. De sterdansers richtten het fonds op ter ere van hun 20-jarig toneeljubileum, om dansers aan het eind van hun carrière te ondersteunen. Later ging het fonds zich ook richten op het aanmoedigen van jong danstalent. Bovendien organiseert het fonds het jaarlijkse Nederlands Balletgala.

Ebbelaar en Radius nemen nog altijd zitting in de jury van de Dansersfondsprijzen. De prijzen worden op 14 november uitgereikt tijdens de 24ste editie van het Nederlands Balletgala, een avondprogramma in theater DeLaMar in Amsterdam. Tijdens die avond zal Varga een laatste keer optreden, in Hans van Manens ballet Trois gnossiennes, op gelijknamige muziek van Erik Satie.