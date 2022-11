Coalitiepartijen D66 en VVD keren zich tegen stikstofuitspraken minister Adema

Kamerleden van coalitiepartijen D66 en VVD hebben zich streng uitgesproken over opmerkingen die landbouwminister Piet Adema (CU) dinsdagavond maakte over de stikstofdoelen. Bij een bijeenkomst met boeren in het Friese Drachten had Adema gezegd dat hij „niet dogmatisch” wil vasthouden aan een halvering van de stikstofuitstoot in 2030, meldde dagblad Trouw woensdag. De minister moet zijn „woorden terugnemen”, schreef De Groot op Twitter. „Aan de slag met waar je voor bent aangesteld.”

Ook VVD-Kamerlid Thom van Campen vindt dat Adema zijn uitspraken moet terugnemen, zegt hij tegen persbureau ANP. „Het verkopen van het loslaten van die deadline is gratis bier wat we allemaal misschien in zaaltjes willen verkopen. Die luxe kunnen we ons niet permitteren.” Van Campen reageerde net na een overleg met de stikstofspecialisten in de coalitie.

Fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte schrijft dat uitspraken zoals die van Adema de reden zijn dat „we een stikstofcrisis hebben”: „politici die boeren naar de mond praten in plaats van eerlijk te zijn over wat nodig is”. Hij noemt conclusies over de stikstofdoelen van wetenschappers en Johan Remkes „glashelder” over de noodzaak van de halvering van de uitstoot in 2030. „Laat de minister daar als de wiedeweerga mee aan de slag gaan.”

Dat de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 gerealiseerd moet zijn, is opgenomen in het coalitieakkoord. In de afgelopen maanden keerden boerenorganisaties zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Daarom werd Johan Remkes ingeschakeld als gespreksleider tussen de boeren en het kabinet. Hij bracht onlangs zijn advies uit en stelde daarin onder meer het streven voor de halvering van de stikstofuitstoot „vooralsnog” 2030 is, maar dat er twee tussentijdse meetmomenten komen in 2025 en 2028 om vast te stellen of dat haalbaar is.

‘Blij met de nuancering’

Minister Adema vond dat de conclusies die Remkes half oktober presenteerde ruimte overlieten voor eigen invulling – hij is „blij met de nuancering”. „Het moet duidelijk zijn: we zijn op de goede weg, maar we hebben het nog niet gehaald. Dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn – dat het ook 2032, ’33 of ’34 mag worden.”

Adema leverde ook kritiek op Remkes. Door Nederland op een kaartje te verdelen in vier zones, waarvan de kleuren indiceren welke typen landbouw waar mogelijk zijn, zou hij een fout hebben gemaakt. „We gooien van bovenaf een kaartje het land in en zeggen: zo moet het gebeuren”, zei de landbouwminister. „Van dat kaartjesdenken moeten we een beetje af.”

Eind augustus ontstond er ruzie binnen het kabinet toen minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) in een interview met dagblad AD pleitte voor een nieuwe start van het stikstofproces, „zonder dogma’s”. Het doel van 2030 noemde hij „niet heilig”. Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) zei destijds dat het haar raakte, „als je je zó inzet voor een dossier en dan zo’n interview leest”. Premier Mark Rutte (VVD) vond Hoekstra’s publieke afkeuring van het coalitieakkoord lastig, maar „staatsrechtelijk nét kunnen” omdat Hoekstra naast minister ook CDA-leider is.

