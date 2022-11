Centrumlinks blok wint Deense parlementsverkiezingen

Het centrumlinkse blok van de huidige premier Mette Frederiksen heeft een kleine meerderheid in het parlement behouden. Het linkse blok kreeg 87 zetels in het parlement dat in totaal 179 zetels telt. De sociaaldemocratische partij van premier Mette Frederiksen behaalde 27,5 procent van de stemmen, en werd daarmee de grootste.

Het is het beste resultaat van de sociaaldemocratische partij van de afgelopen twintig jaar. In haar overwinningsspeech op woensdagochtend zei Frederiksen dat het resultaat een blijk van vertrouwen is. „Dank aan alle Denen die hun stem aan ons hebben toevertrouwd. Ik weet dat sommigen hebben getwijfeld”, zei ze.

Na de eerste exitpolls leek links noch rechts een meerderheid in het parlement te halen. Dat zou de nieuwe centrumpartij van oud-premier Rasmussen een mogelijke sleutelrol geven in de vorming van een kabinet.

Frederiksen heeft gepleit voor een brede coalitie met partijen uit het hele politieke spectrum, in een poging voor ‘politieke eenheid’ te zorgen. Maar de verwachting is dat haar linkse bondgenoten de voorkeur geven aan een puur linkse regering.

Oppositieleider Jakob Ellemann-Jensen van de Liberale Partij heeft zijn verlies erkend. Zijn partij verloor 19 van de 43 zetels in het parlement.