Avital Selinger stopt als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Vorige maand strandde de Nederlandse vrouwenploeg in de tweede groepsfase van het WK, hierna liep het contract van de 63-jarige trainer af. Woensdag maakt de bond bekend het contract niet te verlengen.

In november 2020 werd Selinger, zoon van voormalig mannenbondscoach Arie Selinger, voor de tweede keer aangesteld als bondscoach van de Oranje vrouwen. Eerder was Selinger bondscoach van de Nederlandse volleybalsters tussen 2004 en 2011, toen pakte de ploeg goud op de World Grand Prix in 2007 en zilver op het EK in 2009.

Vorig jaar bereikte Selinger en zijn ploeg de vierde plek op het EK. In aanloop naar het WK dit jaar kampte Selinger met ernstige gezondheidsklachten: nadat hij last kreeg van een niersteen werd blaaskanker geconstateerd. Zowel zijn familie als de speelsters van het Nederlandse team waren hiervan op de hoogte. Na een operatie in januari zegt Selinger geen klachten meer te hebben.

„De uitdaging die ik eind 2020 met het team en de staf ben aangegaan was groot, en ik heb ervan genoten”, zegt Selinger in een verklaring. Hij blijft wel actief als talentcoach, wat hij sinds november 2020 combineerde met zijn bondscoachschap. „De opdracht die ik heb gekregen liep tot en met het WK, en voor mij is het nu genoeg geweest.”

