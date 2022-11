Algemeen directeur van WPG Uitgevers, René Witzel, treedt per direct af

Directeur René Witzel van WPG Uitgevers heeft woensdag gehoor gegeven aan de grote onvrede onder het personeel en zijn vertrek aangekondigd. Dit bevestigde het bedrijf woensdagmiddag na vragen van NRC.

Een dag eerder had een grote groep medewerkers via een petitie opgeroepen tot zijn vertrek. Medewerkers verweten hem onder andere „een angstcultuur”, zo meldt een bron binnen het bedrijf die anoniem wil blijven, omdat op praten met de pers ontslag op staande voet zou staan.

WPG Uitgevers, waar onder meer het tijdschrift Vrij Nederland, schoolboekenuitgever Zwijsen en literaire uitgevers De Bezige Bij en A.W. Bruna onder vallen, zit al sinds de reorganisatie in 2013 in onrustig vaarwater. Bij die reorganisatie moesten meer dan honderd medewerkers vertrekken.

Witzel werkte eerder onder andere bij Wegener Media en buitenreclamebedrijf JCDecaux. Witzel trad op 1 januari 2021 aan als de nieuwe algemeen directeur, en hamerde in interviews op „organische groei”. Daarmee werd bedoeld dat hij het concern wilde laten groeien met de uitgeverijen en middelen die er waren, en dat hij anders dan zijn twee voorgangers niets ging afstoten (in 2019 werd als laatste Voetbal International verkocht). Wel kocht hij uitgeverij Xander, de succesuitgever met de bestsellers uit De Zeven Zussen-serie van Lucinda Riley, aan – een volgens betrokkenen kostbare overname, bedragen werden daarbij niet gegeven.

Bij zijn aantreden noemde Pamela Boumeester, voorzitter van de Raad van Commissarissen, Witzel nog „een krachtige leider [..] om de weg voorwaarts vol vertrouwen in te slaan”.

Onveilige situatie

Al twee keer eerder waren bij de Raad van Commissarissen (RvC) „zorgen geuit” over de angstcultuur en werd er gesproken over „de bedrijfsvoering en het gebrekkige leiderschap van de algemeen directeur”, zo valt te lezen in de petitie. Beide keren deed de RvC daar niets mee.

Op 24 oktober liet de Centrale Ondernemingsraad (COR) echter weten geen draagvlak te zien voor het aanblijven van Witzel. „Daarmee hebben dus achtereenvolgens de directeuren van de werkmaatschappijen, de medewerkers en de COR opgeroepen tot ingrijpen om uit deze onwerkbare en inmiddels ook onveilige situatie te komen”, stelt de petitie.

Ruime meerderheid

De petitie werd dinsdagavond ingediend bij de RvC. Witzel en de RvC wordt hierin „grove onzorgvuldigheid en een stuitend gebrek aan inzicht en empathie” verweten. Wat de opstellers betreft is de reactie van Witzel op de problemen „een volmaakte illustratie van het mismanagement dat onze algemeen directeur keer op keer aan de dag legt. Dat de RvC hem daarin blijft steunen is onbegrijpelijk en onacceptabel”. De petitie werd door 235 werknemers ondertekend, op 369 fte, en daarmee volgens bronnen ruim de helft van de medewerkers.

Woensdagochtend was er een bijeenkomst gepland in debatcentrum De Balie in Amsterdam om het gesprek aan te gaan tussen Witzel, de RvC, de COR en de werknemers, maar die werd dinsdagavond om 22.25 uur door Witzel zelf afgeblazen „wegens omstandigheden”. Witzel was vooralsnog onbereikbaar voor commentaar. Wel meldde WPG dat er nog een uitgebreide verklaring komt.

