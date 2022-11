Aantal elektrische auto’s in Nederland binnen een jaar verdubbeld

Sinds 2021 is het aantal emissievrije auto’s in Nederland bijna verdubbeld. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van alle auto’s die dit jaar nieuw zijn gekocht, was 21 procent volledig elektrisch. Dat is het hoogste percentage ooit. In totaal telt Nederland meer dan 300.000 emissievrije auto’s.

Op 1 januari 2022 waren er in Nederland ruim 8,8 miljoen personenauto’s, waarvan 725 duizend elektrische en hybride auto’s, dat is een toename van 37,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Inmiddels is 1 op de 12 personenauto’s in Nederland elektrisch of hybride, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Afgelopen week kondigde de EU aan dat nieuwe auto’s die CO2 uitstoten vanaf 2035 niet meer verkocht mogen worden.

Almere heeft het hoogste aandeel elektrische auto’s: in de gemeente is ruim 15 procent van alle geregistreerde auto’s uitstootvrij. Vlieland en de Groningse gemeenten Pekela en Westerwolde hebben het laagste aandeel: hier rijdt minder dan 1 procent van de geregistreerde auto’s op elektriciteit.