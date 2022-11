Zware klap voor Siciliaanse maffia die EU-landbouwsubsidies achteroverdrukte

„Dit is een historische uitspraak, niet alleen voor Sicilië, maar voor heel Europa”, zegt Giuseppe Antoci, oud-directeur van het natuurpark Nebrodi in Sicilië, waar veel pachtgrond van boeren ligt en dat in het vorige decennium het toneel was van een grote fraude met landbouwsubsidies. Maandagavond laat heeft de rechtbank van Patti, op Sicilië, zware straffen uitgesproken tegen criminelen en maffiosi die miljoenen euro’s aan Europese landbouwsubsidies naar zich hadden toegetrokken.

In januari 2020 werden er 94 arrestaties verricht en werd beslag gelegd op 151 landbouwbedrijven. Van 101 beklaagden, tegen wie het openbaar ministerie in totaal 1.045 jaar cel had geëist, werden er 91 schuldig bevonden. Voor tien verdachten volgde vrijspraak. In totaal legde de rechtbank meer dan zeshonderd jaar gevangenisstraf op aan de beklaagden, en er werd ook ter waarde van 4 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen. De zwaarste straf was voor Salvatore Faranda, die wordt gezien als de leider van de zwendel: hij krijgt dertig jaar cel.

Medeplichtige ambtenaren

Georganiseerde criminelen van twee bekende maffiaclans, de Batanesi en de Bontempo Scavo, drukten op grote schaal Europese landbouwsubsidies achterover. Ze werkten met stromannen en konden rekenen op medeplichtige ambtenaren om onterecht subsidies op te strijken voor terreinen waarop zij geen aanspraak maakten, of voor terreinen die soms niet eens bestonden.

Toen Giuseppe Antoci, een bankier, in 2013 directeur werd van het natuurpark Nebrodi en veel strengere regels instelde voor de concessies van landbouwgrond, doorkruiste hij rechtstreeks de belangen van de maffia. Antoci zou daarvoor een hoge persoonlijke prijs betalen. Hij staat al jaren onder politiebewaking, en in 2016 werd op het nippertje een aanslag tegen zijn leven voorkomen.

Burgerplicht

Antoci reageert tevreden en emotioneel op het vonnis van de rechtbank. „Het waren erg woelige jaren, maar het heeft de moeite geloond”, zegt de voormalige parkdirecteur tegen NRC. Hij hoopt dat ook andere burgers inzien dat het de moeite loont om hun burgerplicht te vervullen, en aangifte te doen van misstanden op Sicilië.