Zuid-Koreaanse autoriteiten erkennen falen bij Halloweenfeest, dodental opgelopen naar 156

De Zuid-Koreaanse autoriteiten erkennen te hebben gefaald rond het Halloweenfeest in Seoul van afgelopen weekend, waarbij 156 feestvierders om het leven kwamen en tientallen mensen gewond raakten. Volgens politiechef Yoon Hee-keun is „onvoldoende” gereageerd op de „vele noodoproepen” die werden gedaan, voordat honderden mensen in de verdrukking kwamen. Dat melden internationale persbureaus dinsdag.

De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo sprak tijdens een persconferentie van een „rampzalige gebeurtenis” die door betere crowd control voorkomen had kunnen worden. Het reeds ingestelde onderzoek naar de ramp zal volgens hem ook ingaan op de rol van de overheidsdiensten rond de ramp. Maandag maakte de nationale politie al bekend de risico’s van de grootschalige opkomst voor het Halloweenfeest te hebben onderschat en slechts 137 politieagenten te hebben ingezet, op een menigte van meer dan honderdduizend mensen.

De verdrukking vond plaats in een smalle steeg in de hippe uitgaanswijk Itaewon. Volgens ooggetuigen werden mensen onder de voet gelopen toen een paar jongens begonnen te duwen. De slachtoffers zijn vooral jonge mensen en veelal vrouw. Onder de doden bevinden zich volgens The Korea Herald 26 buitenlanders, afkomstig uit onder meer de Verenigde Staten, Iran en China.

Ook de Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang-min heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor de ramp. Hij zei dat de regering er alles aan zal doen om nieuwe, soortgelijke incidenten te voorkomen. Sang-min kreeg daags na de ramp veel kritiek, omdat hij onder andere had gezegd dat de inzet van meer agenten en brandweerlieden de ramp niet zou hebben voorkomen. Maandag bood hij daar al zijn excuses voor aan.