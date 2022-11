Een familielid was overleden. Ik moest zijn socialemedia-accounts uitschakelen, aangezien ik (15 jaar) in de familie het meest technisch ben. Wat scheelt was dat hij weinig sociale media gebruikte. Sterker nog, hij gebruikte alleen Facebook. Maar hij had niet één, niet twee, maar wel negen verschillende accounts. Ik dacht meteen aan vreemdgaan, maar op 83-jarige leeftijd? Een voor een schakelde ik elk account uit. Toen ik klaar was, vertelde ik het nieuws aan mijn vader. Hij barstte uit in lachen. „Ach jongen, hij ging helemaal niet vreemd. Hij was gewoon niet goed met al die schermpjes. Voor elk apparaat maakte hij een nieuw account aan!”

