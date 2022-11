Tweede Kamer verwerpt motie voor ‘sobere delegatie’ bij WK in Qatar

De Tweede Kamer heeft dinsdag tegen een motie gestemd waarin het kabinet werd opgeroepen slechts met een „zakelijke, sobere” delegatie, bestaande uit minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) en de mensenrechtenambassadeur, naar het WK voetbal in Qatar af te reizen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wilden met de motie voorkomen dat premier Mark Rutte (VVD) en koning Willem-Alexander naar het WK zouden gaan. Reden voor de motie zijn de mensenrechtenschendingen „op grote schaal” bij de bouw van de infrastructuur van het WK.

Afgelopen maand had het kabinet-Rutte IV een Kamermotie om helemaal niet naar het WK af te reizen al naast zich neergelegd. Minister Conny Helder (Sport, VVD) zei dinsdag in de Tweede Kamer dat het standpunt van de regering ten opzichte van de vorige motie ongewijzigd is. „We hebben besloten om een constructief-kritische dialoog met Qatar te blijven aangaan”, aldus Helder tijdens het vragenuurtje. Wel liet de minister weten dat „soberheid gepast” is voor de regeringsdelegatie. Wie er uiteindelijk afgevaardigd worden, is volgens Helder nog niet besloten.

Minister ‘in beraad’ over compensatiefonds

Voordat de motie in stemming kwam legde SP-Kamerlid Jasper van Dijk een stemverklaring af, waarin hij liet weten dat zijn partij principieel tegen zou stemmen: de partij is tegen het sturen van welke regeringsafvaardiging dan ook. Alleen de indieners van de motie, naast D66 en ChristenUnie ook JA21, stemden voor. Op een voorstel van ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers om geld te doneren aan een compensatiefonds voor arbeidsmigranten die werkten aan de bouw van WK-infrastructuur, zegt Helder „in beraad” te gaan.

Ondanks sterke oppositie tegen een prominente regeringsafvaardiging houdt het kabinet dus voet bij stuk. Premier Rutte noemde Qatar eerder „te belangrijk” voor een boycot. Nederland heeft met name grote energiebelangen in de golfstaat. Nu de Russische gasimport in Europa grotendeels is weggevallen, hoopt de regering meer vloeibaar gas (lng) van Qatar af te nemen. Ook heeft Shell in Qatar een grote installatie gebouwd die vloeibare brandstofproducten maakt van gas en hebben de Nederlandse bedrijven BAM en Boskalis meegewerkt aan de bouw van de stadions en de infrastructuur van het WK.

Het WK voetbal in Qatar vindt tussen 20 november en 18 december dit jaar plaats.

