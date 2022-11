Twee strafzaken in moordzaak Peter R. de Vries worden gelijktijdig behandeld

De rechtbank in Amsterdam gaat twee strafzaken over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries tegelijk behandelen. Het gaat om enerzijds de langlopende zaak tegen Delano G. en Kamil E., de vermoedelijke schutter en de chauffeur, en anderzijds de zaak tegen drie nieuwe verdachten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten, nadat de verdediging van de verdachten een verzoek voor gelijktijdige behandeling hadden ingediend.

Volgens de verdediging is het van groot belang dat de verdachten in beide strafzaken worden berecht door dezelfde drie rechters. Ronald van der Horst, advocaat van Delano G. en de vermeende aanstuurder Krystian M., kaartte aan dat beide dossiers niet dezelfde stukken bevatten, terwijl de informatie wel relevant kan zijn voor beide strafzaken. Alle verdachten worden immers verdacht van betrokkenheid bij dezelfde moordzaak, zei hij. De rechtbank oordeelde dinsdag dat dit „in het belang van een goede rechtsbedeling” is. Het blijven wel twee losse strafzaken.

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen G. en E., die beiden sinds de dag van de moordaanslag op De Vries vastzitten. De uitspraak van het vonnis werd uitgesteld omdat het OM met nieuwe informatie kwam. Omdat een van de drie rechters in die zaak naar het buitenland is verhuisd, moet de rechtszaak mogelijk opnieuw. Dat wordt naar verwachting aanstaande donderdag bekendgemaakt.