Waar zijn de tijden gebleven dat werknemers honkvast waren? De tijden waarin zij aanbiedingen van concurrenten lieten lopen omdat ze tevreden waren bij hun bestaande werkgever? De tijden waarin de trein niet geregeld uitviel wegens personeelstekorten bij de NS. De tijd waarin ProRail geen beroep hoefde te doen op gepensioneerde verkeersleiders om een gat in het rooster te vullen? De gezondheidszorg geen permanente wachtlijsten had.

Menno Tamminga is oud-redacteur van NRC en is economisch columnist voor Wynia’s Week.

Die tijden zijn nog niet zo lang geleden. Hooguit twee, drie jaar. Dus voordat Nederland, zoals het commentaar van NRC (De burger moet maar wennen aan minder goede dienstverlening, 24/10) adviseert, zich de komende decennia maar voegt naar de vierdaagse schoolweek, lege perrons en ander ongemak… het kan en moet anders. Dat is misschien schrikken, want er zijn jaren van verwaarlozing aan de personeelstekorten voorafgegaan. Maar hé: wie zei dat leiderschap makkelijk was?

Het is pijnlijk voor werkgevers en politici dat hun pleidooien voor een flexibele arbeidsmarkt als een boemerang terugkomen. Het politieke debat gaat al jaren vruchteloos over het arbeidscontract (vast, ‘flex’, belastingvoordeel voor zzp’ers). Maar ondertussen blijken werknemers flexibel en mobiel. Zij stemmen met hun voeten. Ze kiezen een andere baan of ze stoppen.

Loyaal aan zichzelf

Werkgevers in de publieke dienstverlening, zoals NS, ProRail en Schiphol én in de gezondheidszorg zitten met de handen in het haar. Natuurlijk moet er begrip zijn voor het hogere ziekteverzuim dat de coronapandemie met zich meebrengt. Maar hoog ziekteverzuim is vaak ook een eerste exponent van onvrede die voorafgaat aan het vertrek van medewerkers en groeiende personeelstekorten.

Want wat blijkt nu? Medewerkers zijn niet loyaal aan hun werkgevers, maar aan hun beloning, aan hun perspectief, aan hun werkplezier, kortom: ze zijn loyaal aan zichzelf. De toegenomen mobiliteit geldt niet voor álle werknemers, Nederland is (nog) niet één grote banencarroussel. Maar uit de klachten over personeelstekorten kun je opmaken dat het er in elk geval genoeg zijn om organisaties te ondergraven.

„Wij weten al jaren dat wij echt aan de bak moeten om nieuwe mensen te werven”, zei John Voppen, president-directeur van ProRail najaar 2021 tegen NRC. „Wij hebben te weinig gedaan, dat kan je inderdaad stellen. Maar achteraf is dat gemakkelijk om te constateren.”

Lees ook: Het openbaar vervoer in Nederland loopt vast

Zelfoverschatting werkgevers

Dat roept de vraag op: waarom zag (een deel van) het bedrijfsleven deze omslag niet aankomen? Werkgevers hebben na decennia van loonmatiging en bijna tien jaar van hoge werkloosheid last van zelfoverschatting. Geen betere baas dan zij. Lees de personeelsadvertenties er maar op na.

De zelfoverschatting gaat gepaard met cliché’s, zoals: werknemers zijn het belangrijkste kapitaal. Zouden werkgevers dat zelf geloven? Dat lijkt me niet, want waarom worden er dan zo weinig grotere organisaties geleid door mannen of vrouwen die hun sporen hebben verdiend in werving, selectie, interne opleiding en personeelszaken? (Eén uitzondering: Mark Rutte, voormalig personeelsmanager bij Calvé.)

Je kunt aan de carrière van de top van organisaties aflezen wat bedrijven écht belangrijk vinden. Geld. De snelste weg naar de top is als financieel directeur. Dus misschien zijn de personeelsproblemen in zoveel bedrijfstakken het gevolg van foute prioriteitstelling. Personeel als kostenpost. Beleggersrendement boven sociaal resultaat.

Ja maar, jeremiëren werkgevers, ik kan die mensen niet krijgen. Want de vergrijzing… Als er één maatschappelijke trend al tachtig jaar zichtbaar én onvermijdelijk is, dan is het wel de vergrijzing. De pensionering van de na-oorlogse babyboomers en de kinderen na hen is duidelijk sinds 1945. Werkgevers die nu zeggen dat ze verrast of overrompeld zijn, hebben of niet opgelet of ze verbloemen andere oorzaken. In 2008 waarschuwde een zwaar bezette onderzoekscommissie onder leiding van toenmalig TNT Post-topman Peter Bakker dat de vergrijzing werkgevers én de economie voor nieuwe, ongekende uitdagingen zou stellen. Drie maanden later brak de kredietcrisis uit, volgde een recessie, steeg de werkloosheid en leek het personeelstekort een fata morgana.

Er is genoeg gewaarschuwd, maar kortetermijnpolitiek én financiële motieven, ook tegen loonsverhogingen, waren dominant. Nu is Leiden in last, vakbonden winnen stakingen en halen ongekend hoge loonafspraken binnen. Maar ook dat is kortetermijnpolitiek.

Lees ook deze column: Extreem krappe arbeidsmarkt biedt gouden kansen

Goed personeelsbeleid

Waar het om gaat is het verruimen van het aantal mensen dat kan en wil werken. Niet door een blik arbeidsmigranten open te trekken, maar door personeelsbeleid te voeren. De hoeveelheid werknemers is namelijk niet een door de natuurwetten of de economische omstandigheden gegeven hoeveelheid, zoals het eerder genoemde hoofdredactioneel commentaar leek te suggereren. Daarom hoeft Nederland vanwege de vergrijzing ook geen genoegen te nemen met verschrompelde publieke dienstverlening.

De kunst is om in de vergrijzing de medewerkers te vinden waar zij nog onopgemerkt blijven. Op school. Kom maar door met die stage, ook als de kandidaat geen Jan of Carla heet. Onder groepen waar werkgevers met een boog omheen liepen, want lastig: ouderen, arbeidsgehandicapten. Daar is nog een wereld te winnen. Nog steeds. De kunst in de vergrijzing is om medewerkers te behouden. Dat is vele malen goedkoper dan mensen elders wegkopen. Dus regel praktische zaken beter: roosters zonder grote gaten, perspectief, vrijheid van handelen. In de zorg: minder administratie. Laat uw afdeling personeelszaken uw oren en ogen op de werkvloer zijn. Dat voorkomt ook dat organisaties er te laat achter komen dat meer mensen met vroegpensioen gaan, zoals bij de NS, dan men kennelijk dacht.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is groter dan u denkt. Werknemers én werkgevers beïnvloeden de animo om te werken, het scholingsniveau en de beloningen. Werkgevers kunnen met ouderwets personeelsbeleid de tekorten reduceren en wegwerken. Wie wacht tot de vergrijzing voorbij is – in 2050? – tekent nu zijn faillissement.