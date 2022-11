Rijksten zijn opnieuw rijker geworden, blijkt uit de Quote 500

De vijfhonderd rijkste Nederlanders zijn het afgelopen jaar opnieuw rijker geworden. Ook is het aantal miljardairs gestegen, van 45 tot 47, zo tekent zakenblad Quote dinsdag op in de jaarlijkse Quote 500. De rijkste Nederlanders zijn dit jaar 4,7 procent meer vermogend dan vorig jaar, tot een recordbedrag van bijna 230 miljard euro. Deze trend - de rijksten worden rijker - legt Quote al langer vast. De stijging is dit jaar relatief gering: vorig jaar bedroeg deze nog 18 procent, tot een totaal vermogen van zo’n 219 miljard euro.

Opvallend is dat wie rijk is geworden door aandelen het, vanwege de schommelende financiële markten, in deze editie zwaarder hebben dan degenen die hun vermogen op een andere manier hebben vergaard. Zo stonden vorig jaar nog vier Nederlanders in de top vijftien vanwege hun aandelen in betaalbedrijf Adyen, waarvan de koers met ruim 43 procent is gedaald. Deze vier zijn, met uitzondering van voormalig topman Arnout Schuijff die nu op plek acht staat, (net) buiten de rijkste vijftien gezakt. Ook Thuisbezorgd-bestuurder Jitse Groen deed het dit jaar minder goed. De waarde van zijn bedrijf daalde op de beurs met ruim 70 procent, zelf zakte hij van plek 34 naar 175 met een vermogen van 285 miljoen euro.

De ondergrens van de Quote 500 is dit jaar gestegen. De positie van ‘armste’ rijke is voor Formule 1-coureur en nieuwkomer in de lijst Max Verstappen, wiens vermogen geschat wordt op 120 miljoen euro. Plek vijfhonderd ging vorig jaar nog naar Pedro van Zon, oprichter van kledingmerk Petrol Industries, die destijds werd geschat op 110 miljoen euro. Een andere opvallende nieuwe naam is die van Prins Bernhard (125 miljoen euro). Met name zijn investeringen in vastgoed en softwareontwikkelaar Pinnacle zorgden voor binnenkomst op plek 481.

De top vijf bestaat dit jaar uit dezelfde mensen als vorig jaar. Op één staat grootaandeelhouder van Heineken Charlene de Carvalho-Heineken met een geschat vermogen van 12,8 miljard euro. Zij wordt gevolgd door Ralph Sonnenberg (Hunter Douglas, 6,2 miljard euro), Frits Goldschmeding (Randstad, 5,2 miljard euro), de zussen Gérita en Inge Wessels (VolkerWessels, 4,9 miljard euro) en Remon Vos (vastgoedondernemer, 4,4 miljard euro). Binnen de top vijf is er wel een kleine verschuiving: de nummers twee en vijf, Sonnenberg en Vos, zijn dit jaar van plek gewisseld.

Lees ook deze column van politiek redacteur Tom-Jan Meeus: De bedrijven van Quote 500-families die het boerenprotest aanwakkeren