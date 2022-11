Rechts blok van oud-premier Netanyahu stevent af op verkiezingswinst Israël

Het rechtse blok van oud-premier Benjamin Netanyahu koerst af op een overwinning bij de Israëlische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste exitpolls dinsdagavond haalt de Likoed-partij van Netanyahu 30 van de 120 zetels in de Knesset en haalt hij met zijn deels extreem-rechtse politieke partners erbij een krappe meerderheid van 62 zetels.

Het uit een waaier van zowel linkse als rechtse partijen bestaande blok van demissionair premier Yair Lapid, dat zich had verenigd tegen Netanyahu, komt voorlopig uit op 54 zetels. Maar er kunnen nog verschuivingen optreden, zo hebben eerdere verkiezingsavonden in Israël laten zien.

In een eerste reactie zei Netanyahu dat de eerste exitpolls veelbelovend zijn, maar dat er nog geen definitief resultaat is. „Het is een goede start”. De 73-jarige Benjamin Netanyahu was al twee keer eerder premier van Israël, van 1996 tot 1999 en van 2009 tot 2021. Hij heeft als de exitpolls uitkomen nu onder meer de extreem-rechtse Religieus-Zionistische Partij en Joodse Kracht nodig om een regering te kunnen vormen.

Het was de vijfde keer in vier jaar tijd dat Israël naar de stembus ging. Deze verkiezingen waren nodig omdat eind juni de regering, een wankele coalitie van acht partijen, ten val kwam.