Oud-Kamervoorzitter en PvdA’er Arib verlaat Tweede Kamer zonder afscheid

Oud-Kamervoorzitter en PvdA’er Khadija Arib vertrekt uit de Tweede Kamer zonder afscheid te nemen. Dat bevestigt ze dinsdag tegenover de NOS na berichtgeving van De Telegraaf. Ook schrijft ze geen afscheidsbrief die door Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) kan worden voorgelezen, zoals gebruikelijk is. Wel stuurt ze deze week een e-mail waarin ze haar lidmaatschap officieel opzegt.

Arib zat sinds 1998 in de Tweede Kamer, een periode van 24 jaar. Tussen 2016 en 2021 was ze voorzitter. In die periode oogstte ze lof voor de wijze waarop ze de debatten in goede banen wist te leiden. Eind september bleek dat onder ambtenaren een ander beeld van Arib bestond, toen via NRC uitlekte dat het presidium van de Kamer een onderzoek had ingesteld naar grensoverschrijdend gedrag van Arib tijdens haar voorzitterschap. Dit op basis van twee anonieme brieven met meldingen van machtsmisbruik en intimidatie.

De 62-jarige Arib kondigde na het nieuws via de media te hebben vernomen haar vertrek uit de Kamer aan, waarbij ze „de anonieme dolkstoten” als reden opvoerde. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken stelde hierop „totaal overvallen” te zijn door het besluit van Arib. Haar vertrek had volgens haar „niet gehoeven”.

Schrikbewind

Vertrouwelijke documenten en gesprekken die NRC voerde met 32 direct betrokkenen bevestigden begin oktober het beeld van een „schrikbewind” door Arib tijdens haar werkzaamheden als Kamervoorzitter. Ze zou mensen bewust hebben genegeerd, gekleineerd en geïsoleerd. Ook kon ze ambtenaren in het bijzijn van collega’s vernederen, door hen te bekritiseren op hun professionele kwaliteiten. Arib reageerde destijds niet op de aantijgingen.

Het is nog niet duidelijk wie Arib op zal volgen als Kamerlid. Oud-Kamerlid Gijs van Dijk, die vorige week excuses aangeboden kreeg van de partijtop voor het „onzorgvuldig” omgaan met een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag, zou de zetel mogen innemen. Volgens de PvdA is hij dat niet van plan, waardoor verder moet worden gekeken naar een vervanger.