Opnieuw rekenfout in de RIVM-lijst van ‘piekbelasters’ stikstof

Er is opnieuw een fout gemaakt in de lijst van het RIVM met de grootste stikstofuitstoters van Nederland. Dat heeft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) dinsdagavond bekendgemaakt aan de Tweede Kamer. In april bleken er in de lijst van de top-100 piekbelasters ook al onjuiste gegevens te staan. Dit keer is er een rekenfout gemaakt bij de beoordeling van varken- en pluimveestallen.

De fout is gemaakt door het RIVM, aldus Van der Wal, die schrijft „enorm te balen”. „Het mag niet zo zijn dat jouw bedrijf wordt aangemerkt als een van de grootste ammoniakuitstoters in dit land, terwijl de berekeningen niet kloppen en dus niet is vast te stellen of deze bedrijven terecht op de lijst staan.” Van der Wal wil dat een externe partij een evaluatie uitvoert „naar de kwaliteitsbewakende processen binnen het RIVM” en heeft het ministerie van Volksgezondheid gevraagd dit mogelijk te maken.

Ook in april werd de fout gemaakt door het RIVM. Het betrof toen een coderingsfout, waarbij het rijksinstituut „abusievelijk” de code die gebruikt wordt voor minder schone staltypen verwisselde met die van stikstofuitstootreducerende stallen. Hierdoor werden bedrijven die juist weinig stikstof uitstoten toch op de lijst gezet.