Nieuw seizoen ‘The Crown’, nieuwe koppen

The Crown S5

In de eerste scène van het derde seizoen werd de olifant in de kamer direct benoemd: ja, The Crown heeft een nieuwe koningin Elizabeth. En ze ziet er nu uit als Olivia Colman. Ze krijgt op Buckingham Palace een presentatie van een nieuw portret voor de Britse postzegels. De oude en de nieuwe portretten staan naast elkaar, de jonge en iets oudere koningin. Een hoveling spreekt van een elegante transitie. „Van jonge vrouw naar…” De koningin: „Oud wijf?”

De hoveling doet alsof er bijna geen veranderingen te zien zijn, Elizabeth weet wel beter. „Heel veel veranderingen”, zegt ze. „Maar ouderdom is zelden aardig voor iemand. Niets aan te doen. One just has to get on with it.”

En weer door. Met deze knappe scène geeft bedenker en schrijver Peter Morgan een knipoog naar het publiek terwijl hij tegelijkertijd de nieuwe levensfase van Elizabeth in een paar minuten neerzet. De boodschap: de komende twee seizoenen zijn voor Colman en dat gaat ze heel goed doen. En dat bleek te kloppen.

The Crown gaat over de historisch lange regeerperiode van Elizabeth II en daarom worden de personages, van prins Philip tot prinses Margaret, elke twee seizoenen door andere acteurs gespeeld. Het verstrijken van de tijd wordt zo zichtbaar zonder gekke trucs met make-up of computereffecten uit te halen. In de zes geplande seizoenen zullen uiteindelijk drie verschillende actrices de Queen gespeeld hebben. Claire Foy deed de jonge jaren, Colman de middenperiode en Imelda Staunton de latere jaren – waar bij Morgan het verhaal precies gaat eindigen, is nog niet helemaal duidelijk.

Koningin Elizabeth II: boven Claire Foy, midden Olivia Colman, onder Imelda Staunton.

Foto’s Netflix Koningin Elizabeth II: Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton.

Beeld Netflix

Charles en Diana

Ook jongere personages maken in de serie gedaantewisselingen door: zo worden prins Charles en prinses Diana vanaf het vijfde seizoen door nieuwe acteurs gespeeld. Charles had in de vertolking van acteur Josh O’Connor een ietwat sukkelige uitstraling, nu hij door Dominic West (The Wire, The Affair) wordt gespeeld, oogt hij veel krachtiger: deze oudere Charles lijkt wél klaar voor het koningschap. Diana, nu gespeeld door Elizabeth Debicki (Widows, Tenet), ziet er juist eenzamer en kwetsbaarder uit dan de versie die Emma Corrin in seizoen 3 en 4 speelde.

De makers gaan ervan uit dat kijkers snel vergeten dat de acteurs er anders uitzien als de essentie van de personages maar overeind blijft. Hoewel het in soapseries of sitcoms kan storen als een nieuwe acteur een geliefd personage ‘overneemt’, bij The Crown zit wisseling van de wacht in het dna: de serie bestrijkt zeker driekwart eeuw. In tegenstelling tot een goedkope soapserie kan Morgan acteurs van het hoogste niveau krijgen.

Toch brengt het vervangen van acteurs een risico met zich mee. Colman is een van de meest geliefde actrices van dit moment dankzij geweldige rollen in series en films als Broadchurch, Fleabag en The Favourite, die haar een Oscar bezorgde. Kijkers zullen ongetwijfeld moeten wennen aan de opvolgster. Daar zijn Staunton (Dorothea Omber in de Harry Potter-films) en Netflix zich duidelijk van bewust. Vorig jaar was er al een videoboodschap van „onze nieuwe koningin Elizabeth”. Vanaf de set van The Crown vertelde ze verheugd te zijn om de rol over te nemen: „Ik zal mijn uiterste best doen om de zeer hoge standaard die zij hebben gesteld, vast te houden. Hopelijk zie ik er kalm, beheerst en capabel uit. Maar ondertussen doet mijn maag salto’s.”

The Crown 5 Het complete vijfde seizoen van The Crown, dat het tijdvak 1990-1996 bestrijkt, is vanaf woensdag 9 november te zien op Netflix. NRC wijdt een special aan de hitserie: Achtergrond : in serie 5 is Diana triest, lijkt de koningin uitgerangeerd en zaagt Charles aan de poten van de troon.

: in serie 5 is Diana triest, lijkt de koningin uitgerangeerd en zaagt Charles aan de poten van de troon. Acteurs : waarom The Crown steeds een nieuw blik acteurs opentrekt.

: waarom The Crown steeds een nieuw blik acteurs opentrekt. Analyse : The Crown is fictie, maar het recht op speculatie blijft. Ook in Nederland.

: The Crown is fictie, maar het recht op speculatie blijft. Ook in Nederland. Achtergrond: in het Verenigd Koninkrijk wordt na het overlijden van koningin Elizabeth extra kritisch naar het nieuwe seizoen van The Crown gekeken.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven