Nederland haalt twaalf IS-vrouwen met hun 28 kinderen op uit een Koerdisch detentiekamp in Noord-Syrië. De vrouwen zijn opgehaald omdat de rechter gedreigd heeft anders de strafzaak tegen hen te stoppen. De vrouwen zitten intussen al meer dan drie jaar in kampen die door journalisten beschreven zijn als de hel op aarde. Ondanks alle oproepen van internationale hulporganisaties, de Verenigde Naties, de Amerikanen en de Koerden, weigerden westerse landen jarenlang hun vrouwen en kinderen terug te halen. Pas eind vorig jaar begonnen de meeste landen hier schoorvoetend mee omdat men besefte dat beschaafde landen geen onschuldige kinderen kunnen laten creperen.

Ad Corten is initiatiefnemer van Platform Kinderen terug uit het Kalifaat.

Maar Nederland blijft zich tot nu toe hardnekkig verzetten tegen actief terughalen. In het huidige coalitieakkoord is afgesproken dat Nederland zijn beleid ten aanzien van Syriëgangers niet zal wijzigen. Dit betekent dat onze regering nog steeds geen vrouwen en kinderen om humanitaire redenen zal ophalen. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) wil de vrouwen zelfs het liefst voor altijd in Syrië laten en hen de Nederlandse nationaliteit ontnemen.

Intussen hebben andere Europese landen bijna al hun vrouwen en kinderen reeds terug gehaald. Zelfs Frankrijk, dat zwaar geleden heeft onder bloedige IS-aanslagen, haalde zijn laatste vrouwen en kinderen terug uit Syrië. Maar terwijl in Nederland nog nooit iemand is omgekomen bij een IS-aanslag, is de weerstand tegen terughalen hier groter dan in landen waar wél bloedige IS-aanslagen gepleegd zijn.

‘Lot uit de loterij’

Vorig jaar verklaarde PVV-Kamerlid Gidi Markuszower dat de IS-vrouwen in die donkere put moesten blijven waar ze nu waren en nooit meer terug moesten komen. „Als ze een beweging maken om terug te komen, moet je ze zo hard terugduwen dat ze niet eens meer kunnen nadenken over terugkomen.” En collega Joost Eerdmans van JA21 vond ook dat de vrouwen het niet verdienden om teruggehaald te worden naar Nederland. In vergelijking met de Koerdische kampen was het verblijf in een Nederlandse cel volgens hem geen straf maar „een lot uit de loterij”.

Met die laatste opmerking had Eerdmans ongetwijfeld gelijk: het verblijf in de Koerdische kampen was voor de vrouwen een veel zwaardere straf dan opsluiting in een Nederlandse cel. Maar dit betekent dat de Nederlandse regering de vrouwen eigenlijk al ruim drie jaar een straf heeft opgelegd die zwaarder was dan een overeenkomstig verblijf in een Nederlandse gevangenis. Nederland had de vrouwen al in 2019 op kunnen halen; alles stond daarvoor gereed en de Amerikanen hadden aangeboden de vrouwen naar Nederland te brengen als wij ze zelf niet durfden op te halen. De enige reden waarom onze regering de vrouwen en kinderen toentertijd niet opgehaald heeft, was de vrees voor kritiek vanuit rechtse hoek.

Door de bange houding van onze regering hebben de vrouwen en kinderen sindsdien nog drie hete zomers en barre winters moeten doorbrengen in tenten. De vrouwen leefden voortdurend in angst voor geweld en moesten toezien hoe hun kinderen verzwakt raakten door ondervoeding en ziekte. Enkele weken geleden nog werd de Nederlandse Tugba T. in het bijzijn van haar kinderen in kamp Roj in elkaar geslagen door radicale vrouwen en werd haar elleboog met een ijzeren staaf gebroken. De reden: Tugba weigerde zich te conformeren aan de informele IS-regels die gelden in het kamp.

Troosteloze kampen

Had Nederland eerder de moed gehad om de vrouwen en kinderen terug te halen, dan was Tugba’s elleboog nog heel geweest – en hadden de Nederlandse kinderen geen drie jaar van hun leven verloren in de troosteloze kampen. Hebben we de Nederlandse vrouwen intussen al niet genoeg gestraft door hen welbewust drie jaar in de kampen te laten zitten terwijl we ze makkelijk hadden kunnen terughalen? Heeft Nederland niet iets goed te maken aan deze vrouwen en kinderen?

Wanneer er binnenkort een aantal Nederlandse vrouwen opgehaald wordt omdat dit moet van de rechter, dan zullen moeders en kinderen bij aankomst op Schiphol meteen van elkaar gescheiden worden. Daarna mogen ze elkaar nog slechts eenmaal in de zes weken even zien. Voor de kinderen – en voor de moeders – is dit een nog zwaardere straf dan al de jaren die ze in de Koerdische kampen hebben doorgebracht. Kunnen wij als Nederlandse maatschappij niet eindelijk over ons hart strijken? Het minste dat we kunnen doen is zorgen dat de moeders en kinderen bij aankomst in Nederland niet permanent van elkaar gescheiden worden, maar dat ze juist in deze moeilijke fase steun kunnen vinden bij elkaar.