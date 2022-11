Met koning Toet de hele wereld over

De hond van de Amerikaanse president Herbert Hoover luisterde naar de naam King Tut. Er was ook een merk citroenen in de Verenigde Staten dat zo heette – en een zeepsoort. Tut was de korte, Amerikaanse versie van de naam Tutankhamun, en de hele wereld was in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in de ban van deze farao, nadat Howard Carter in 1922 zijn graf had ontdekt. De Egyptomanie die hierop uitbrak, is een van de onderwerpen in de documentaire Tutankhamun: The Last Exhibition.

Regisseur Ernesto Pagano bewandelt in deze film drie paden. Hij vertelt het verhaal van de ontdekking van de tombe van de jonggestorven farao (1341-1323 voor Christus), de biografie van Toetanchamon zelf én het verhaal van de tentoonstelling King Tut: Treasures of the Golden Pharaoh. Deze expositie reisde vanaf 2018 rond de wereld, totdat Covid een einde maakte aan de tournee.

Pagano laat zien wat erbij komt kijken als je 150 unieke artefacten uit een faraonisch graf wilt verschepen naar de andere kant van de aarde. Dat blijkt, niet geheel verrassend, een zenuwslopende kwestie. Het feit dat verzekeraars de gezamenlijke waarde van de objecten schatten op een miljard dollar, zal bij de curatoren voor trillende handjes hebben gezorgd.

Gelukkig voor de kijker klinkt er het kalmerende stemgeluid van Iggy Pop, de verteller van deze documentaire. De in drank en drugs gemarineerde stembanden van deze punkveteraan passen wonderwel bij het verhaal van Toetanchamon, hoewel zijn donkere timbre je af en toe ook doet denken aan een reclame voor heel dure bourbon.

Het aardige aan deze documentaire is dat niet alleen universitair geschoolde kenners aan het woord komen, maar dat ook een medewerker van het Egyptisch Museum in Caïro mag vertellen wat deze drieduizend jaar oude grafgiften voor hem betekenen. „Ik kan vervangen worden, maar deze artefacten niet.” Pas als hij en zijn collega’s alle objecten hebben ingepakt, komen de internationale transporteurs eraan te pas.

Uiteraard stipt Pagano ook nog even ‘de vloek van de farao’ aan, waardoor bij de opgraving van 1922 betrokken mensen op mysterieuze wijze zouden zijn overleden. Onzin, uiteraard. Toetanchamon vindt het zelfs best dat de inhoud van zijn graftombe over de hele wereld wordt gesleept. Of was hij het die daar met Covid een einde aan maakte?

Documentaire Tutankhamun: The Last Exhibition Regie: Ernesta Pagano. Lengte: 90 min. ●●●●●

