Kabinet haalt 12 IS-vrouwen en 28 kinderen uit Syrië naar Nederland

Het kabinet heeft besloten twaalf Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen op te halen uit het noorden van Syrië. De van terroristische misdrijven verdachte vrouwen zullen na hun aankomst in Nederland direct aangehouden worden, waarna het OM hen strafrechtelijk vervolgt. Dat schrijven ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) dinsdag in een brief aan de de Tweede Kamer.

De kinderen zullen overgedragen worden aan de Raad voor de Kinderbescherming, schrijven de ministers. Het kabinet wil met de operatie voorkomen dat de twaalf vrouwen ongestraft blijven. Met het ophalen van de vrouwen geeft de regering gehoor aan een motie die door Kamerleden Hanneke van der Werf (D66) en Marieke Koekkoek (Volt) was ingediend. Zij wilden daarmee voorkomen dat uitgereisde terrorismeverdachten hun straf zouden ontlopen.

De rechtbank in Rotterdam schorste eerder dit jaar een zaak tegen een deel van de verdachten voor vier maanden. In die tijd moesten de vrouwen gerepatrieerd worden of moest een concrete toezegging over repatriëring gedaan zijn. Naar aanleiding van die uitspraak is er een „zorgvuldig voorbereidingsproces” geweest, waarna het kabinet een mogelijkheid zag tot het overbrengen van de vrouwen, door middel van een „speciale operatie”, schrijven de ministers.

Berechten in regio lastig

Het kabinet wil liever geen Syriëgangers naar Nederland halen voor berechting, maar heeft dat de afgelopen jaren op momenten toch gedaan. Onder meer regeringspartijen VVD en CDA vinden dat vrouwen die vrijwillig naar Syrië zijn vertrokken daar berecht moeten worden. Zij bevinden zich tegenwoordig veelal in Turkije of in door Koerden bewaakte kampen in Noord-Syrië.

Voormalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) schreef vorig jaar al dat er „geen reële opties” zijn om Nederlandse Syriëgangers „internationaal of in de regio te berechten”. Ook de optie om vrouwen daar in de kampen te laten was lastig volgens hem, omdat ze dan een straf zouden ontlopen.

