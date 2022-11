Griekenland weigert openheid over afluisteren journalisten en politici

De Griekse journalist Thanasis Koukakis werd in de zomer van 2020 achterdochtig. Zijn iPhone werkte niet meer goed, de batterij was heel snel leeg. Hij kocht twee keer een nieuwe batterij, maar dat maakte geen verschil. Ook vreemd was dat als hij iemand belde, hij die persoon direct aan de lijn kreeg, zonder dat de telefoon overging. Hij vroeg een bron of die kon achterhalen of hij onder surveillance stond van de geheime dienst EYP. Twee weken later kwam het antwoord: ja, hij werd gevolgd.

„Ik kon het niet geloven”, zegt Koukakis. „Ik ben maar een financieel journalist, die het ministerie van Financiën en de bankensector verslaat. Ik vond het zo vreemd dat ik mijn bron vroeg of hij bewijs kon tonen. Hij kwam terug met het transcript van een telefoongesprek dat ik had gevoerd met een collega van de Financial Times, terwijl ik op het schoolplein van mijn dochter stond. In het transcript stond dat delen van het gesprek niet te horen waren vanwege kinderstemmen.”

Daarop diende Koukakis een verzoek in bij de onafhankelijke Autoriteit voor Communicatieveiligheid en Privacy (ADAE) om informatie over zijn surveillance – het recht van elke burger. Maar de regering paste snel de wet aan, zodat de ADAE burgers niet langer mocht informeren over hun surveillance als die de nationale veiligheid betrof. De wetswijziging was bedoeld om het bespioneren van Koukakis geheim te houden, onthulde het Griekse journalistencollectief Inside Story later na onderzoek.

De handel in spyware is ongelooflijk schimmig en semicrimineel. Veel lijntjes lopen naar Israël Sophie in ’t Veld Europarlementariër (D66)

Enkele maanden nadat de surveillance abrupt was beëindigd, werd Koukakis’ telefoon gehackt met Predator, geavanceerde spionagesoftware die het toestel verandert in een 24-uursafluisterapparaat. De gebruiker krijgt toegang tot alle bestanden, foto’s, contacten, browsegeschiedenis en berichten. Ook kan hij de microfoon en camera activeren, waardoor gesprekken opgenomen kunnen worden die plaatsvinden in de nabijheid van de telefoon, zonder dat de eigenaar daar erg in heeft.

Grieks Watergate

De surveillance van Koukakis groeide uit tot een groot afluisterschandaal dat Griekenland nu al maanden bezighoudt. Zeker nadat bleek dat ook Nikos Androulakis, Europarlementariër en leider van de sociaal-democratische oppositiepartij Pasok, en Christos Spirtzis, parlementariër van de linkse oppositiepartij Syriza en voormalig minister van Civiele Bescherming doelwit van Predator zijn geweest. Veel Grieken reageerden geschokt op alle onthullingen.

Het schandaal leidde tot het vertrek van de directeur van de geheime dienst en van de secretaris-generaal (en tevens de neef) van premier Kyriakos Mitsotakis. Ook de premier zelf ligt onder vuur, omdat hij de geheime dienst na zijn verkiezingszege in 2019 onder zijn controle heeft geplaatst. Mitsotakis erkent dat Androulakis is gevolgd door de dienst. Maar houdt vol dat het wettig was én dat hij er niets vanaf wist. Ook ontkent hij dat Griekenland de software Predator heeft gekocht.

Het schandaal resoneert tot in Brussel aangezien Androulakis sinds 2014 in het Europees parlement zit, waar hij vicevoorzitter is van de commissie voor defensie en veiligheid. De aanval met Predator werd ontdekt doordat het parlement sinds kort is uitgerust met technologie om spyware te detecteren.

Nadat premier Kyriakos Mitsotakis aantrad, voerde hij enkele wetswijzigingen door die duizenden belastingontduikers amnestie verleenden en leidden tot de vrijgave van bevroren tegoeden van mensen die terecht stonden voor corruptie. Foto Costas Baltas / Reuter

Het Europees Parlement begon in april met die telefoonchecks, nadat een groeiend aantal Europese politici doelwit bleek te zijn geweest van spyware, onder wie de Franse president Emmanuel Macron en Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. En in diverse Europese landen, waaronder Polen, Hongarije en Spanje, braken afgelopen jaren schandalen uit rond het gebruik van deze nieuwe surveillancetechnologie om journalisten, activisten en politieke tegenstanders te volgen.

„Dat democratische landen surveillancetechnologie op deze manier gebruiken, baart zorgen over de bescherming van de rechtsstaat en de mensenrechten in Europa en elders”, zegt Siena Anstis van Citizen Lab, een onderzoeksgroep van de Universiteit van Toronto die veel spywareschandalen aan het licht bracht.

Inbreuk op de rechtsstaat

Het Europees parlement deelt die zorgen en laat daarom een onderzoekscommissie het misbruik van spyware in Europa in kaart brengen en suggesties doen voor regelgeving rond de verkoop en het gebruik ervan. Anstis ziet dit als een belangrijke stap om de problemen met spyware hoger op de politieke agenda te zetten. „Het leidt hopelijk tot meer controle op de praktijken van deze huurlingenindustrie, die door landen lang ongemoeid is gelaten.”

„Een groot deel van het parlement vindt dat er iets moet veranderen”, zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA), de voorzitter van de commissie. „Partijen verschillen wellicht van mening of dit soort spyware überhaupt wenselijk is. Maar we zijn het erover eens dat er een fundamentele inbreuk wordt gemaakt op de rechtsstaat en de democratie als het wordt gebruikt om journalisten, activisten, politici, rechters, en aanklagers te bespioneren. ”

Het werk van de commissie wordt bemoeilijkt doordat landen niet graag prijsgeven wie ze in de gaten houden, zegt Lenaers. „Ze zeggen allemaal: dit betreft de nationale veiligheid. Hierdoor zijn we grotendeels afhankelijk van het werk van onderzoeksjournalisten en het technische onderzoek van Citizen Lab en Amnesty Tech.”

Lees ook dit artikel: Groot afluisterschandaal brengt Griekse premier aan het wankelen

„Nationale veiligheid is een schaamlap die door regeringen voortdurend wordt gebruikt om geen openheid van zaken te geven”, stelt Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66), rapporteur van de onderzoekscommissie. „Het is een soort wetteloos gebied geworden, waar geen regels meer gelden en totaal geen toezicht op is. De Europese Commissie zou allerlei dingen kunnen onderzoeken en maatregelen kunnen nemen. Maar de commissie stelt zich op als het secretariaat van de lidstaten.”

Spionagebus

De handel in spyware is relatief nieuw. Het bekendste product is Pegasus, dat in 2014 op de markt kwam. Het is ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO, waar veel voormalige inlichtingenofficieren werken die hun expertise op het gebied van cyberspionage te gelde maken. Dit geldt ook voor de fabrikant van Predator, het in Griekenland gevestigde bedrijf Intellexa, dat is opgericht door de Israëlische inlichtingenveteraan Tal Dilian.

Lees ook dit artikel: Pegasus verschaft zichzelf toegang tot alles op je mobiel

Dilian opereerde aanvankelijk vanuit Cyprus, waar minder strenge exportregels gelden dan in Israël. Totdat hij in 2019 een geruchtmakend interview gaf aan zakenblad Forbes, waarin hij opschepte dat zijn bedrijf een spionagebus van 9 miljoen dollar had, die elk apparaat binnen een straal van vijfhonderd meter kon hacken. Daarop deed de politie deed een inval bij het bedrijf en nam de bus en andere apparatuur in beslag. Dilian werd vijftig uur ondervraagd. Intellexa week uit naar Griekenland.

De handel in spyware is „ongelooflijk schimmig en semicrimineel”, zegt Europarlementariër In ’t Veld. „Het is een spaghetti aan bedrijven, bv’s en brievenbusfirma’s die overal en nergens zitten”, vervolgt ze. „Veel lijntjes lopen naar Israël. Maar Israël geeft geen informatie over de exportvergunningen die het verleent aan defensiebedrijven.”

NSO zegt dat het Pegasus alleen aan staten verkoopt en dat het een programma heeft om good governance te garanderen. „We zijn bij NSO langs geweest, en zij bevestigden dat veertien landen binnen de Europese Unie Pegasus hebben aangeschaft”, vertelt Lenaerts. „Van twee landen is de licentie weer ingetrokken, omdat ze zich niet aan de gebruikersovereenkomst hielden. Maar we weten niet welke landen dat zijn en op basis waarvan dat besluit is genomen.”

Als Mitsotakis zegt dat Griekenland nooit Predator heeft gekocht, dan is dat waarschijnlijk waar. Hij heeft vriendjes bij Intellexa die hem die dienst verlenen Sophie in ’t Veld Europarlementariër (D66)

Intellexa doet in Griekenland goede zaken. Dat is mede te danken aan de verwevenheid tussen het bedrijf en de Griekse regering. Inside Story onthulde dat het schimmige Griekse zakenduo Felix Bizios en Iannis Lavranos sleutelfiguren zijn. Bizios is grootaandeelhouder van Intellexa en hielp het bedrijf naar Griekenland te verhuizen na het debacle op Cyprus. Zijn partner Lavranos is eigenaar van beveiligingstechnologiebedrijf Krikel, de voorkeursleverancier van het ministerie van Civiele Protectie. Nadat Mitsotakis aantrad, voerde hij enkele wetswijzigingen door die duizenden belastingontduikers amnestie verleenden en leidden tot de vrijgave van bevroren tegoeden van mensen die terechtstonden voor corruptie. Onder wie deze twee heren.

„Mitsotakis heeft hun een gunst bewezen”, zegt In ’t Veld. „Ik kan me zo voorstellen dat zij zeggen: wij doen een wederdienst en willen die afluisteroperatie wel voor jou uitvoeren. Dan kun jij je handen schoonhouden, aangezien er niets is wat de regering in verband kan brengen met Predator. Dus als Mitsotakis zegt dat Griekenland nooit Predator heeft gekocht, dan is dat waarschijnlijk waar. Hij hoeft het ook niet te kopen, want hij heeft vriendjes bij Intellexa die hem die dienst verlenen.”

Alles boven tafel krijgen

Daarmee zijn we terug bij journalist Koukakis. Want hij besteedde uitgebreid aandacht aan Mitsotakis’ wetswijzigingen, in een serie verhalen die hij in 2020 maakte, samen met de correspondent van de Financial Times in Griekenland. „We maakten inzichtelijk hoe de regering via die wetswijzigingen economische misdaden faciliteerde”, zegt Koukakis. „Dat was de belangrijkste reden dat ik onder surveillance werd geplaatst.”

Sindsdien belt Koukakis minder en gaat hij vaker bij bronnen langs, waarbij hij zijn telefoon thuislaat. „Ik ben ook VPN gaan gebruiken en heb foto’s aan telefoonnummers gelinkt zodat ik beter kan controleren met wie ik contact heb. Daarnaast check ik mijn telefoon maandelijks op spyware”, vertelt hij. Ondanks alles blijft hij optimistisch. „Er zullen nieuwe onthullingen volgen over alle hoofdrolspelers van deze zaak. En uiteindelijk zullen we alles boven tafel krijgen. Want ondanks de verwoede pogingen om het schandaal toe te dekken, zijn er hier journalisten die hard werken om de waarheid aan het licht te brengen.”