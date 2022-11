Gratis eten langs de weg voor vluchtende iPhone-makers uit Chinees coronagebied

Mevrouw Kang woont op zo’n dertig kilometer afstand van de Foxconn-fabriek in de centraal-Chinese stad Zhengzhou. Haar man werkt voor het Taiwanese bedrijf dat in Zhengzhou het leeuwendeel van ’s werelds iPhones in elkaar zet. Aan de Chinese financiële site Yicai vertelt ze dat haar man van een collega heeft gehoord hoe hij de Foxconn-fabriek kon ontvluchten. Zowel in de stad Zhengzhou als in de fabriek zijn namelijk gevallen van corona geconstateerd, en vooral in de fabriek lijkt de ziekte niet meer te stuiten.

Sinds 13 oktober is daarom sprake van „gesloten kring-management”, wat betekent dat de arbeiders wel door kunnen gaan met de productie, maar dat ze het terrein niet meer af mogen. Zo wil de fabriek voorkomen dat ze corona van buiten meenemen naar binnen, of omgekeerd.

Het houdt de verspreiding binnen de fabriek niet tegen: het gerucht gaat dat maar liefst 20.000 van de naar schatting minstens 200.000 arbeiders besmet zouden zijn. De leiding van de fabriek ontkent dat met klem, en zegt dat er geen gevallen zijn die tot ernstige gevolgen hebben geleid. Hoeveel gevallen er dan precies wel zijn? Niemand die het lijkt te weten.

De man van mevrouw Kang vertrok in de middag van 29 oktober. Eenmaal buiten was er door de lockdowns nauwelijks vervoer. Dus besloot hij om de dertig kilometer naar huis te lopen. Hij deed er ruim tien uur over, en kwam ’s avonds laat aan. Daar moest hij meteen zeven dagen in quarantaine.

Eten langs de weg

De man van mevrouw Kang is niet de enige die de fabriek lopend is ontvlucht: het internet wordt overspoeld met filmpjes van mensen die over hekken klimmen, of die met een tas om de schouder langs de snelwegen lopen. Filmpjes die meteen ook weer worden gecensureerd. De wandelaars worden onderweg soms opgepikt door vrachtwagenchauffeurs, soms zetten dorpen wat eten en drinken klaar langs de weg dat de arbeiders gratis mogen meenemen. Inmiddels zijn er ook veel dorpen die eigen bussen sturen om hun mensen terug te halen. Dat is ook bedoeld om te voorkomen dat de teruggekeerden anderen in het dorp besmetten. Eenmaal thuis moeten ze allemaal eerst in quarantaine.

Volgens verklaringen op sociale media lukte het binnen de fabriek niet meer om besmette mensen apart te houden van niet-besmette mensen. Ook zou er een tekort zijn aan voedsel. Een man vertelt dat hij positief testte en op zijn slaapzaal moest blijven, maar dat er sindsdien niemand meer langs is geweest om hem opnieuw te testen.

Extra bonussen

Volgens officiële berichten zou de situatie inmiddels zijn verbeterd. Foxconn biedt ook veel extra bonussen en gratis maaltijden om de arbeiders over te halen om de fabriek niet te verlaten. Het is hoogseizoen voor de productie van de nieuwe iPhone 14, die waarschijnlijk voor een groot deel ook in Zhengzhou wordt gemaakt.

China houdt nog steeds strak vast aan een zero-Covidbeleid, maar wat er in Zhengzhou gebeurt is een van de tekenen dat dat niet goed meer is op te brengen. Toch is er geen ambtenaar in China die soepel durft te zijn, want als dat leidt tot meer besmettingen, dan rolt het hoofd van die ambtenaar namelijk als eerste.

De Zuid-Chinese stad Guangzhou, dat zondag te maken had met 527 nieuwe gevallen, besloot om het aantal vluchten van en naar Guangzhou drastisch terug te schroeven. Zo wil de stad voorkomen dat besmette mensen van buiten de stad nog kunnen bereiken.

Het is een reflex die in heel China is waar te nemen: om zelf zo veilig mogelijk te blijven probeert elke stad, elk dorp, elke wijk en elk appartementencomplex mensen van buiten weer zo veel mogelijk te weren. Net als aan het begin van de epidemie in 2020.