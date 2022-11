Deze vogel kan dag en nacht zoeken naar eten

Ze zijn alweer even in Nederland: de parmantig paraderende goudplevieren (Pluvialis apricaria), of zoals de Friezen ze noemen: wilsters. Sinds midden vorige eeuw broedt dit familielid van de kievit niet meer in ons land. Gaandeweg is de jacht op deze vogels, met slagnetten, het ‘wilsterflappen’, in onbruik geraakt. Toch is nog iedere winter de melancholieke roep van vele tienduizenden uit Scandinavië en Rusland afkomstige goudplevieren te horen boven de velden langs onze kust. Alleen bij invallende vorst en sneeuwval verlaten ze ons land, zuidwaarts.

Laatst zag ik goudplevieren in de Driemanspolder bij Zoetermeer, een enkeling nog in zijn name giving broedkleed. Met hun fonkelend goudgele mantel, zwarte buik en witte bies maken goudplevieren in het voorjaar indruk op hun partners, waarmee ze een levenslange band vormen. Het bescheiden winterkleed dat de meeste goudplevieren nú dragen, maakt hen daarentegen haast onzichtbaar op de kaal gemaaide akkers en helpt hen zo in alle rust nieuwe reserves opbouwen.

Behalve door hun gracieuze zomerkleed vallen goudplevieren ook op door hun ogen. Die zijn ruim twee keer zo groot in vergelijking met die van andere steltlopers. Grote ogen zijn gevoeliger voor licht. Het evolutionaire voordeel van lichtgevoelige ogen ligt in de mogelijkheid hiermee nachtelijk te foerageren. Dit biedt niet zozeer een voordeel tijdens het broedseizoen – in Noord-Scandinavië en -Rusland is het immers bijna vierentwintig uur per dag licht in het voorjaar. Nee, juist gedurende de wintermaanden op onze Wadden, wanneer de lage zonnestand korte dagen creëert, helpen de lichtgevoelige ogen de goudplevieren ’s nachts op zicht voedsel te zoeken.

Goudplevieren hebben dit ook nodig omdat ze tastsensoren in hun snavelpunt missen waarmee sommige andere steltlopers hun prooi voelen.

320° panoramisch gezichtsveld

Naast de grootte is ook de stand van goudplevierenogen bijzonder. De ogen van de goudplevier staan niet naar voren gericht zoals bij bijvoorbeeld roofvogels of uilen, maar zijwaarts. Dit resulteert in een 320° panoramisch, meest monoculair, gezichtsveld. (Het menselijk gezichtsveld beslaat slechts 140°.) Binnen dit bijna circulaire gezichtsveld is in het midden 15° binoculair, waardoor de goudplevier direct rond de snavel diepte kan zien.

De lichtgevoelige ogen en het centrale diepte zien stellen de goudplevieren in staat dag en nacht voedsel te zoeken. Het panoramische gezichtsveld helpt hen roofvogels die hen hierbij van achteren naderen, zonder op of om te kijken, op te merken. Gestoken in hun camouflerende winterkleed zijn de goudplevieren zo optimaal toegerust om de winter op de Wadden te doorstaan en zich goed voor te bereiden op een nieuw broedseizoen in noordelijker streken.

