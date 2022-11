Defensie doet proef met een vrijwillig ‘dienjaar’ voor jongeren

Defensie is in september met een proef begonnen waarin 35 jongeren een zogeheten ‘dienjaar’ doen. Het idee is dat jongeren tijdens een tussenjaar na de middelbare school of gedurende of na hun vervolgopleiding een jaar werken bij de krijgsmacht. Deelnemers worden in die periode opgeleid en vervullen uiteindelijk een militaire functie, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Op den duur hoopt de staatssecretaris dat zo’n duizend jongeren per jaar een dienjaar doen.

Het programma moet een „innovatieve” en vrijwillige vorm van diensttijd bieden. De hoop is dat het dienjaar een deel van de personeelstekorten bij defensie oplost, en dat sommige instromers ook na het jaar een functie krijgen als beroepsmilitair, reservist of burger. Voor „ambitieuze jongeren”, zo schrijft Van der Maat, moet het dienjaar een „gewild kwaliteitskeurmerk” op het curriculum vitae zijn.

Defensie kampt al jaren met personeelstekorten. Afgelopen voorjaar concludeerde het ministerie van Defensie nog dat het aantal medewerkers bij de krijgsmacht in 2021 met 2 procent groeide ten opzichte van het jaar ervoor – van 66.000 naar 67.300 fte – maar dat ook deze stijging onvoldoende is om de tekorten op te lossen. Het personeelsbestand van defensie bestaat voor twee derde uit militairen (al dan niet in opleiding) en verder uit burgers en reservisten. Per 1 november kunnen geïnteresseerden zich voor de volgende lichting van het dienjaar opgeven, die in september volgend jaar begint.

