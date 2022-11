Chinese politiebureaus in Nederland moeten van minister Hoekstra ‘onmiddellijk’ dicht

De in Amsterdam en Rotterdam gevestigde Chinese politiebureaus, die daar zonder medeweten van de Nederlandse overheid opereerden, moeten per direct dicht. Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken (CDA) dinsdag laten weten aan de Chinese ambassadeur, meldt hij op Twitter. Tegen RTL Nieuws zegt Hoekstra de door China „overzeese service stations” genoemde bureaus „volstrekt ontoelaatbaar” te vinden.

Via de bureaus kunnen in Nederland wonende Chinezen hun paspoort of rijbewijs verlengen, maar China zou ze ook gebruiken om migranten onder druk te zetten en te beïnvloeden, zo berichtten RTL Nieuws en Follow the Money vorige week. Het gaat dan om Chinezen die vanwege een strafbaar feit naar het buitenland zijn gevlucht of zich kritisch uitlaten over China.

„Dit soort praktijken zijn onacceptabel, het is glashelder dat dit soort activiteiten niet door de beugel kan”, zegt minister Hoekstra daarover. Hij heeft de Chinese ambassadeur dan ook om „volledige opheldering” gevraagd en laat zelf ook onderzoek doen naar de precieze activiteiten van de bureaus.

Geen toestemming gevraagd

Volgens Hoekstra had China sowieso toestemming moeten vragen om consulaire aangelegenheden af te handelen en dat is niet gebeurd. Daarom alleen al moeten de stations „onmiddellijk” de deuren sluiten, heeft hij meegedeeld aan de Chinese ambassadeur.

De minister wil de aanwezigheid van geheime Chinese bureaus ook in Europees verband aankaarten, omdat de Nederlandse situatie volgens hem niet op zichzelf staat. De in Spanje gevestigde mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders meldde in september in een rapport dat er verspreid over Europa 36 van dergelijke politiebureaus zijn.