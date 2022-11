CBS: kans op maatregelen Jeugdbescherming niet groter bij gedupeerden Toeslagenaffaire

Gezinnen die gedupeerd zijn in de Toeslagenaffaire hebben niet vaker te maken gehad met jeugdbeschermingsmaatregelen dan vergelijkbare gezinnen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag na onderzoek in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De gezinnen die de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire ten onrechte van fraude beschuldigde, kregen gemiddeld genomen niet vaker te maken met maatregelen als ondertoezichtplaatsing of het gedwongen overdragen van het ouderlijk gezag aan een voogd.

Het statistiekbureau onderzocht de groep gedupeerden en stelde elf kenmerken vast die de kans om getroffen te worden in de Toeslagenaffaire én de kans op kinderbeschermingsmaatregelen vergrootten. Zo keek het CBS onder meer naar: gezinssamenstelling (eenoudergezin), leeftijd bij de geboorte van een eerste kind (jonger dan vijfentwintig jaar), inkomen (de laagste 20 procent van Nederland) en kinderen per huishouden (drie of meer).

Ouders met dezelfde elf kenmerken die kinderopvangtoeslag ontvingen en niet gedupeerd raakten in de Toeslagenaffaire, kwamen bijna net zo vaak in aanraking met Jeugdbescherming als de ouders die door de Belastingdienst van fraude beschuldigd werden. Volgens het CBS gaat het om 3,9 procent van de controlegroep tegenover 4 procent van de gedupeerde ouders. Wel kregen beide groepen in vergelijking met een tweede, algemene controlegroep vier keer zo vaak met kinderbeschermingsmaatregelen te maken.

Vervolgonderzoek naar andere problemen

Het CBS benadrukt dat het om een gemiddelde gaat; het kan dus in individuele gevallen wel degelijk voorkomen dat ouders die gedupeerd zijn geraakt in de Toeslagenaffaire zodanig in de problemen zijn geraakt dat kinderbeschermingsmaatregelen zijn ingezet.

Het onderzoek begon nadat het in mei van dit jaar had geconcludeerd dat ruim 1.600 kinderen van gedupeerden in de Toeslagenaffaire uit huis geplaatst waren. Dat deed de vraag of rijzen de uithuisplaatsingen het gevolg waren van het ingrijpen van de Belastingdienst. De resultaten maken onderdeel uit van een breder onderzoek, waarin het CBS kijkt naar of het falen van de overheid in de Toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. In vervolgonderzoek wil het CBS kijken naar andere problemen die het gevolg kunnen zijn van de Toeslagenaffaire, zoals financiële problematiek.