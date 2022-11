JA21 is op ‘Provincietour’ en in Den Bosch, op vrijdagavond, begint Joost Eerdmans over Thierry Baudet. Die wil, zegt hij, „dat alle reptielen worden vermoord”. De JA21-leden in de zaal hebben al drie kwartier zitten luisteren en veel gelachen is er nog niet. Maar dít vinden ze leuk.

Voor JA21 begon het bij Baudet, de partij kwam er in 2020 na een afsplitsing van Forum voor Democratie. Op de provincieavond hoor ik dat Baudet „krankjorum” is, „verward”. Daarna willen ze het met mij liever over iets anders hebben: kerncentrales, waar ze erg vóór zijn, of migratie, die ze willen stoppen. Weet ik hoeveel huizen er te weinig zijn in Noord-Brabant?

Over ruim vier maanden zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en in Den Haag doen FVD en PVV steeds luidruchtiger hun best om op te vallen. JA21, met drie zetels in de Tweede Kamer, hoor je bijna niet en al lijkt dat nauwelijks uit te maken – in de Peilingwijzer staat JA21 op zo’n tien zetels – in Den Bosch zeggen partijleden dat ze het „jammer” vinden. Maar relletjes, ophef? Daar zitten ze ook niet op te wachten. Bij de borrel zeggen twee JA21-leden tegen Annabel Nanninga, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, dat ze een „fatsoenlijke partij” heeft opgericht. „We willen u oprecht bedanken.”

Op de JA21-avond komen zo’n zeventig mannen, tien vrouwen. Ik ben er als eerste en blijf tot het eind, en spreek twee oud-militairen, een bomenverkoper, een mbo-student verpleegkunde, een gepensioneerde scheepsbouwer, een ict’er, de commercieel directeur van een bedrijf in de zorg, een oud-verpleegkundige. Ze stemden eerder op FVD of het CDA, ook wel op de VVD. Eentje zelfs op D66. „We zijn allemaal ideologische vluchtelingen”, zegt de commercieel directeur, Marc Benninga.

Wantrouwend zijn ze helemaal niet, ze willen allemaal wel met hun naam in de krant. Ze horen graag bij een anti-migratiepartij, met een afkeer van windmolenparken en van élk idee dat zij zien als woke. Met politici voor wie ze zich, vinden ze, niet hoeven te schamen.

Maar van wie ze misschien nog niet erg veel houden. Eerdmans, Nanninga, Europarlementariër Michiel Hoogeveen en de Brabantse fractievoorzitter Willem Rutjens krijgen in Den Bosch een wat plichtmatig applaus. In de pauze zijn er worstenbroodjes. Op het podium hoor ik zoveel wat niet deugt aan Rutte IV, de politiek, Nederland en Europa, en op zo’n cynische toon dat ik aan het eind van de avond denk: NEE21 had ook gekund. Maar als Eerdmans zegt dat het kabinet D66 moet inruilen voor hén, begint de zaal te joelen. JA21 wil meedoen.

Bij het bier na afloop zegt Marc Benninga dat „wat meer Make America great again en Yes, we can” misschien wel gemogen had, ja. „Het was nu wel veel ‘Jetten is idioot en Hugo de Jonge is een lul’.” Hij schrikt als ik het opschrijf, JA21’ers zijn graag netjes. „Dat zeg ík niet, hè.”

