Aantal hypotheekaanvragen in oktober fors gedaald

Het aantal hypotheekaanvragen is in oktober met 45 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Daarmee is de kortstondige opleving in september van de hypotheekmarkt weer voorbij.

In oktober werden volgens HDN in totaal 31.470 hypotheekaanvragen gedaan. Vooral het aantal mensen dat hun hypotheek oversluit is sterk gedaald, maar ook starters vroegen minder hypotheken aan. Tweede hypotheken en verhogingen wonnen wel aan populariteit.

In september werden nog 10 procent meer hypotheekaanvragen gedaan in vergelijking met een jaar eerder, in totaal 44.257. Dat blijkt nu „een korte opleving” te zijn „ingegeven door de renteontwikkelingen”, schrijft HDN. In de maanden daarvoor was het aantal hypotheekrenteaanvragen ook al fors gedaald ten opzichte van 2021, toen de woningmarkt nog oververhit was.

De daling van het aantal hypotheekaanvragen komt terwijl de hypotheekrente oploopt. De meeste aanbieders rekenen momenteel, afhankelijk van de looptijd van de hypotheek, tussen de 4 en 5 procent rente. Vorig jaar schommelde de hypotheekrente nog tussen de 1 en 2 procent.