Het vijfde seizoen van ‘The Crown’: aan de poten van moeders troon zagen

The Crown S5

Opvallendst aan het vijfde seizoen van The Crown is de upgrade van prins Charles. In eerdere seizoenen was hij het gepeste kind, de onderdrukte sukkel, en de harteloze echtgenoot. Nu heeft hij in de Netflix-serie over koningin Elizabeth II ineens de gestalte van acteur Dominique West (The Wire) gekregen: stoer, aantrekkelijk. Anders dan eerdere acteurs die Charles in de serie speelden, lijkt West voor geen meter. Maar dat went snel.

Al vier seizoenen loopt de Britse kroonprins zich warm langs de zijlijn om eindelijk de rol van zijn moeder over te nemen. In het komende seizoen maakt hij daar vanaf volgende week werk van. Charles tracht de premier te bewerken en zet een schaduwhof op, met eigen adviseurs die hem onder meer aan het publiek en de politiek moeten verkopen als de nieuwe koning. Opzichtig begint hij aan de poten van zijn moeders troon te zagen. Het lijkt alsof de seriemakers hebben geluisterd naar de kritiek, onder meer van de echte Charles, dat ze de kroonprins eerdere seizoenen tekortdeden. Opvallend genoeg dient zijn meest beschamende moment – de onthulling uit een opgenomen telefoongesprek dat hij de tampon wil zijn van zijn minnares – als de opmaat van zijn herwaardering.

Nieuw gezicht in ‘The Crown’: Mohamed Al-Fayed (midden, gespeeld door Salim Daw). Foto Netflix

Rijp voor koningschap

Rijp voor het koningschap is deze krachtdadige Charles. Maar de serie is pas in het tijdvak 1990-1996 aanbeland, dus kijkers weten dat de arme man nog 25 jaar moet wachten. En eerst moet hij nog zijn huwelijk met prinses Diana uitvechten. Ook Diana heeft een nieuwe actrice gekregen: een downgrade. Dat ligt niet helemaal aan de boomlange actrice Elizabeth Debicki – die is eigenlijk beter dan voorganger Emma Corrin – maar aan de rol die ze krijgt. Zagen we Diana in seizoen 4 vooral als glamoureuze publiekslieveling die met haar moderne gevoel voor publiciteit de rest van het koningshuis hopeloos ouderwets deed lijken, dit keer kwijnt ze alleen nog maar eenzaam weg in haar paleis. In vrijwel alle shots is ze alleen. En maar klagen. Wel slaat ze Charles en het koningshuis twee keer tegen het canvas: eerst met een tell-all-biografie, daarna met een vernietigend BBC-interview.

De hartverscheurende tragedie van Diana en Charles is het beste verhaal dat The Crown te bieden heeft – ongetwijfeld de reden dat de makers die over drie seizoenen hebben uitgesmeerd – maar is niet genoeg om de hele serie mee te vullen. Dus zitten er in seizoen 5 ook andere verhaallijnen, die onvermijdelijk bleekjes afsteken bij die van Diana en Charles. Zo volgen we prinsgemaal Philip in zijn nieuwe hobby van het wedstrijdmennen (racen met een koets). Ook zien we hem opbloeien door een bezoek aan Rusland, waar de val van de Sovjet-Unie ruimte geeft voor de herbegrafenis van de tsarenfamilie. Elizabeth en Philip zijn allebei familie van die keizerlijke familie, maar het is Philip die het bezoek als een soort reis naar zijn wortels beschouwt omdat hij van oorsprong orthodox christelijk is. Weliswaar niet Russisch-orthodox maar Grieks-orthodox, maar een kniesoor die daarop let. Leuk hoor, die door het Britse landschap racende koetsjes, en zo’n bloedbad uit de oude doos, maar je vraagt je toch af waarom het zo veel ruimte krijgt.

Wel een aanwinst is de komst van de Egyptische zakenman Mohamed Al-Fayed, die opvallend veel aandacht krijgt. Zijn band met de koninklijke familie is zwak – zijn zoon wordt in het zesde en laatste seizoen de geliefde van Lady Diana en verongelukt samen met haar – maar dankzij zijn levensverhaal zien we hoe het koningshuis er vanuit de voormalige koloniën uitziet. Fayed wil heel graag bij de Britse adel horen, en zet zijn miljoenen in om zo dicht mogelijk bij de koningin te geraken. De butler van de afgetreden koning Edward VIII moet hem leren hoe hij zich in de hogere Britse kringen moet gedragen. Maar de koningin ziet de Egyptische parvenu niet staan. Hoe rijk je ook bent is de boodschap, je blijft voor de Britten een Arabier. Als troostprijs wordt hij dik met Lady Di, maar die ligt er zelf uit, dus daar heeft hij niet veel aan.

Ogenschijnlijk gelukkig: Charles (Dominic West) en Diana (Elizabeth Debicki) met hun zonen Harry (Will Fowell, links) en William (Senan West). Foto Netflix

Onttakeling

Het seizoen begint met de scheepsdoop van de Britannia, en eindigt met de onttakeling van het koninklijke jacht. Tja, boeien, denk je dan. Maar het schip staat hier symbool voor Elizabeth, die haar rol in de serie steeds kleiner ziet worden. Rondom zich stort haar familie in, met drie scheidingen in één jaar, waarvan de beschamend intieme details volop in de boulevardpers komen. De steun voor het koninklijk huis brokkelt af, de nieuwe Labour-regering wil bezuinigen. De koningin heeft er geen grip meer op en wordt er een beetje buitengehouden. Ook haar rijk brokkelt af: na het verlies van kroonkolonie Hongkong zie je haar melancholisch door haar postzegelalbum bladeren. Haar beeltenis staat op oude postzegels uit landen die de hare niet meer zijn.

De geschiedenis van koningin Elizabeth II is ook de naoorlogse geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, maar dat bredere verhaal komt er wat bekaaid vanaf dit seizoen. We zitten in de booming 90s, maar het enige wat we ervan meekrijgen, is de overdracht van Hongkong aan China, en de opkomst van Tony Blairs New Labour. Dat de politiek in de serie naar de achtergrond verdwijnt, dient op zich wel het bredere idee dat het koninklijk huis te zeer geobsedeerd is geraakt met de eigen familieperikelen, en dat de koningin steeds minder relevant wordt. En dan moet de echt grote klap nog komen.

Echt onaangenaam wordt Elizabeth ook deze keer niet afgeschilderd. Sympathie voor de koningin en voor de Britse monarchie vormen het uitgangspunt voor deze internationaal geliefde serie. Ook Britse monarchisten, die bang zijn dat de serie te kritisch of onhistorisch zou worden, kunnen met een gerust hart kijken.

Nieuw gezicht in ‘The Crown’: Martin Bashir (Prasanna Puwanarajah). Foto Netflix

Nieuwe rol: Martin Bashir De opmerkelijkste schurk in dit seizoen van The Crown is Martin Bashir. De toenmalige BBC-journalist had in november 1995 een onthullend tv-interview met prinses Diana, waarna de definitieve scheiding van kroonprins Charles volgde. Het interview voor het onderzoeksprogramma Panorama werd door zo’n 200 miljoen mensen bekeken, Bashir kreeg een Bafta Award. Maar om het interview te krijgen, zo bleek uit officieel onderzoek in 2020-2021, had Bashir gelogen tegen de prinses. Hij vertelde haar onder meer dat de geheime dienst Diana’s personeel betaalde om haar te bespioneren en dat Charles een babysitter zwanger had gemaakt, wat tot een abortus leidde. Deze leugens onderbouwde hij met vervalste documenten. Hoewel Lady Di voor haar dood in 1997 verklaarde dat ze het interview hoe dan ook had willen doen, en dat Bashir haar „niets had verteld wat ze niet al wist”, ging de BBC diep door het stof. De publieke omroep betaalde tonnen schadevergoeding aan betrokkenen. Voormalig directeur John Birt, die het interview mogelijk maakte, spreekt nu van „een van de grootste misdaden in de geschiedenis van de televisie”.

Nieuwe rol: Mohamed Al-Fayed Een nieuwe held in The Crown is Mohamed Al-Fayed. Deze Egyptische zakenman is de vader van Dodi Fayed, de laatste geliefde van prinses Diana, die met haar stierf in een auto-ongeluk in Parijs. Fayed wordt in de serie neergezet als een sympathieke parvenu die zo graag bij de Britse adel wil horen dat hij etiquette-lessen neemt van de butler van de afgetreden koning Edward VIII. Ook koopt hij diens Parijse Villa Windsor en het deftige warenhuis Harrods in Londen. Hij doet in de serie alles om dicht bij de koningin te komen, maar die ziet hem niet staan. Hem werd ook herhaaldelijk het Britse staatsburgerschap ontzegd, waardoor hij zich tegen het establishment keerde. Uit wraak kocht hij in 1994 twee ministers om, om dit vervolgens te onthullen aan de pers, waardoor de twee moesten aftreden. Na de dood van Dodi en Diana in 1997 beschuldigde hij het Britse koningshuis en de regering van een moordcomplot tegen de twee. Hier zijn geen aanwijzingen voor. De 93-jarige Fayed is eigenaar van Hôtel Ritz in Paris. Forbes schat zijn vermogen op een kleine 2 miljard euro. Behalve door schimmige transacties kwam hij in opspraak omdat hij vrouwelijk personeel van Harrods seksueel zou hebben lastiggevallen.

