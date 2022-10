WeWork put hoop uit populariteit flexwerken

Voor geen enkel bedrijf kwam de coronapandemie vermoedelijk zó ongelegen als voor WeWork. Na moeizame jaren van waardeloze bedrijfsvoering en een façade van beloftes waarachter enkel schulden bleken schuil te gaan was het bedrijf in 2019 voornemens het he-le-maal anders te gaan doen. De geplande beursgang ging niet door. Het management werd vervangen, er werd rigoureus in kosten, personeel en activiteiten gesnoeid. Terug naar de kern: het huren van kantoorpanden, die inrichten als hippe co-workings en vervolgens verhuren aan „freelancers en Fortune 500-bedrijven” – en alles ertussenin.

En toen dus: de pandemie. Werkenden trokken zich terug in hun geïmproviseerde thuiskantoren en vanwege anderhalvemetermaatregelen konden per WeWork-locatie een stuk minder bureaus worden bemand. Dat had gevolgen voor alle kantoren, in 120 steden wereldwijd, onder meer voor de vier panden die WeWork in Amsterdam uitbaat. Op het dieptepunt, in 2020, stond meer dan de helft van alle WeWork-werkplekken leeg. Niet best voor een bedrijf dat eigenlijk maar één doel had: eindelijk eens winst maken. Of op zijn minst: het verlies beperken.

Maar de pandemie heeft óók een gevolg dat WeWork inmiddels juist kan benutten. Flexibel werken – deels op kantoor, deels op afstand – lijkt de nieuwe status quo bij veel bedrijven. En aangezien toch niet ieders keukentafel geschikt bleek als permanente werkplek bieden de kantoren van WeWork uitkomst.

WeWorks omzet is inmiddels weer op het niveau van voor de pandemie, de bezettingsgraad was in juni 72 procent. Maar onder de streep zijn de cijfers nog altijd dieprood. In het tweede kwartaal noteerde WeWork een omzet van 815 miljoen dollar (816,5 miljoen euro) en een verlies van 635 miljoen dollar (636 miljoen euro). Het brutoresultaat (vóór rente, belastingen en afschrijvingen) was 134 miljoen dollar in de min. Wel is het een verbetering ten opzichte van de -449 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Een jaar geleden ging WeWork via een spac alsnog naar de beurs in New York. Maar de koers gaat nog niet mee in de gestaag opwaartse beweging van de resultaten. De aandeelwaarde bereikte half oktober een diepterecord van 2 dollar.

„Het eerste beursjaar van WeWork valt uiteen in twee delen”, zegt Vikram Malhotra, analist voor Mizuho Bank in New York. „Het eerste halfjaar waren de prestaties goed. De bezettingsgraad van de kantoren steeg, het omzetdoel van een miljard dollar kwam in zicht, evenals een positief resultaat. Er was eindelijk licht aan het einde van de tunnel.”

Maar het tweede halfjaar werd overschaduwd door vertraging van economische groei en zorgen over een recessie. „Techbedrijven zijn goed voor zo’n 40 tot 50 procent van de huurders. Als die bedrijven mensen ontslaan, heeft dat gevolgen voor WeWork”, zegt Malhotra. Daarnaast is er onzekerheid over de rol van Softbank. De Japanse investeerder hield WeWork overeind na het fiasco van 2019, maar is Softbank opnieuw bereid geld te steken in het bedrijf, mocht dat nodig zijn?

Eén ding is wel zeker: de vroegere expansiedrift van WeWork is beteugeld. Het bedrijf is bezig met zogeheten rationalizing van het portfolio, zegt Malhotra: het tegen het licht houden van alle activiteiten en waar nodig reorganiseren. „Het is nu één stap voorwaarts, één terug”, zegt Malhotra. „WeWork opent nieuwe locaties, maar stoot tegelijkertijd ook locaties die minder goed lopen af.”

Op de balans is een eerste mijlpaal in zicht. WeWork belooft eind dit jaar een positief brutoresultaat te rapporteren. Volgens Malhotra is dat realistisch. De ambitie van WeWork was om medio 2023 ook een positieve kasstroom te hebben. Door onzekerheid over de economie is dat iets naar achter geschoven, zegt Malhotra: „De verwachting is nu eind 2023.”