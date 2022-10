Ik lunch met een vriendin die ik al een tijdje niet meer heb gezien. We kletsen over alles. Mijn vriendin werkt in de ouderenzorg, ik ben rijksambtenaar. „Ik weet het niet, hoor,” zeg ik, „zoveel nieuwe jonge collega’s die ik door de coronaperiode en het hybride werken nooit heb gezien, en daarbij: ik ben in hun ogen stokoud. Als ze me in het echt zien, zijn ze vast niet heel blij.” Mijn vriendin lacht: „Dat heb ik gelukkig niet, ik hoor bij elke nieuwe dienst: wat heerlijk dat je er weer bent.” Ze kijkt me vrolijk aan: „Ze zijn dan wel dement, hè.”

