Vier vragen over Mastodon, een alternatief voor Twitter

Sinds Twitter definitief is overgenomen door Elon Musk is de interesse in alternatieve platforms toegenomen. Twitteraars die ontevreden zijn over de nieuwe steenrijke eigenaar melden zich aan bij een alternatief platform waar niet één man de baas is: het decentrale sociale netwerk Mastodon. #Mastodon is trending op Twitter, dankzij de mensen die er hun nieuwe Mastodon-gebruikersnamen delen. Het Twitteraccount van Mastodon meldde dat alleen al op 29 oktober meer dan 70.000 mensen zich hebben aangemeld voor het platform. Is dit het alternatief voor Twitter? Vier vragen over Mastodon.

1 Hoe werkt Mastodon?

Mastodon is een microblogplatform dat vergelijkbaar is met Twitter. Tweets heten er ‘toots’ en retweets heten er ‘boosts’. Je kunt er hashtags gebruiken en anderen aanspreken met ‘@’ en hun gebruikersnaam. Berichten mogen 500 tekens bevatten - op Twitter zijn dat er maximaal 280.

Je kunt het netwerk bereiken via een app of website. Om aan de slag te kunnen gaan moet je eerst een server kiezen. Bij Mastodon is er niet één plek waar je een account kunt aanmaken, zoals bij Twitter het geval is. Je kunt er kiezen uit verschillende servers die allemaal hun eigen gemeenschap hebben.

Mastodon.social is de populairste van alle servers, maar wie wil kan ook kiezen uit gemeenschappen die zijn toegespitst op onderwerpen als technologie, kunst of muziek. De servers vormen een wereldwijd systeem waarop de verschillende gemeenschappen met elkaar kunnen communiceren. Vergelijkbaar met e-mail kun je ook mensen volgen als ze bij een andere server zitten. Bij email kun je ook iemand altijd een bericht sturen, of diegene voor z’n email nu gebruik maakt van Outlook of Gmail of een andere emailservice.

De server waar je voor hebt gekozen komt vervolgens terug in je gebruikersnaam die er dan als volgt uitziet: @gebruikersnaam@servernaam. Wanneer je iemand uit een andere server wil volgen via zijn of haar profielpagina, moet je je volledige gebruikersnaam met servernaam invoeren om dit te bevestigen.

Het vind-ik-leuk knopje is vervangen door een favoriet-knopje. Verder kun je nog rekenen op meer functies die je van Twitter kent, zoals een chronologische tijdlijn, toots (tweets), een zoekbalk en een bladwijzer.

Naast een eigen tijdlijn is er ook een lokale tijdlijn met toots uit dezelfde server, en een globale tijdlijn met toots van bekende servers, als deze tenminste niet geblokkeerd zijn door je eigen server.

2 Hoe werkt de moderatie?

Oprichter en CEO Eugen Rochko is ervan overtuigd dat kleine gemeenschappen effectiever omgaan met ongewenst gedrag dan het veiligheidsteam van een groot bedrijf.

Elke server bepaalt zijn eigen moderatiebeleid. Een administrator of moderator van een gemeenschap heeft alleen gezag over zijn eigen server. Het is over het algemeen verboden om haatdragende berichten of naakte beelden te delen. De populairste server mastodon.social en een aantal andere verbieden bijvoorbeeld toots met nazisymbolen, holocaustontkenning en discriminatie. Servers hebben de mogelijkheid om negatieve inhoud te beperken of te filteren.

Een gebruiker kan er zelf voor kiezen om zijn bericht te verbergen onder een kopje met ‘gevoelige inhoud’. Net zoals op Twitter kunnen gebruikers anderen blokkeren en rapporteren aan beheerders.

3 Wie is er de baas?

Mastodon is een non-profit platform met als oprichter, CEO en hoofdontwikkelaar Eugen Rochko. De Duitse ontwikkelaar richtte het platform op in 2016 als alternatief voor Twitter. Omdat Mastodon een gedecentraliseerd platform is, is niet één iemand er de baas, zoals bij Twitter. Elke gebruiker kan zijn een eigen server starten en vormgeven.

4 Waarin verschilt Mastodon nog meer van Twitter?

De gegevens van Mastodon-gebruikers komen niet samen op één plek en zijn niet in handen van het bedrijf. Het platform maakt gebruik van opensource software. Het bedrijf maakt ook duidelijk dat het geen commerciële doeleinden heeft. Het verzamelt geen data om met een algoritme advertenties aan te bieden, zoals Twitter dat doet.