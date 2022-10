Ze zeggen dat je helden nooit moet ontmoeten, maar dat is onzin. In 2010 vertelde ik op een mediaconferentie in Hilversum over bloggen. Dat was toen hip. De Amerikaanse journalist en mijn voorbeeld Mike Allen stond ook op het programma. Hij had in korte tijd zijn nieuwssite Politico uitgebouwd tot een gevestigd medium door elke morgen een grondige politieke nieuwsbrief te verzenden.

Terwijl ik mijn Nederlandstalige lezing hield, zat held Allen op de eerste rij. Last van een jetlag had hij niet, want de man stond elke morgen om vier uur op om zijn nieuwsbrief te schrijven. Omdat het in Nederland zes uur later is, viel mijn verhaal precies tijdens zijn werktijd. Driftig tikte hij op zijn laptop. Daarna nam Allen deel aan een panel. De laptop ging mee het podium op. Af en toe keek hij op, zei iets slims – bijvoorbeeld dat journalisten veel servicegerichter moeten werken – en schreef verder.

Zijn arbeidsethos zou ik nooit vergeten, die opmerking over servicegerichtheid ook niet.

De impliciete belofte van journalisten aan hun publiek is hen zo goed mogelijk te informeren. Toen journalisten daar een paar eeuwen geleden mee begonnen, was het afdrukken van dagelijkse nieuwsverhalen op papier daarvoor de beste methode.

Sindsdien is er niet zoveel veranderd. Natuurlijk, journalisten werken tegenwoordig online. Ze gebruiken meer beeld en geluid. Maar verder informeren ze het publiek grotendeels nog steeds via nieuwsverhalen die qua opzet niet hadden misstaan in een negentiende-eeuwse courant.

Mike Allens kritiek luidde twaalf jaar geleden: verplaats je in de levens van lezers en probeer nieuwe journalistieke vormen te bedenken die passen bij hun behoeftes. Zijn lezers waren ’s morgens druk, maar wilden wél weten wat er speelde in politiek Washington. Allens puntsgewijze nieuwsbrief was het succesvolle antwoord daarop.

Na vijftien jaar en duizenden nieuwsbrieven – hij sloeg zeven edities over om een berg te beklimmen – begon Allen aan een nieuw journalistiek experiment: Axios.com. Op deze nieuwssite zijn de artikelen zo kort mogelijk en bevatten ze richtingaanwijzers als ‘Waarom is dit belangrijk’ en ‘the big picture’. Hij bedacht deze ‘smart brevity’ uit frustratie. Waarom schrijven journalisten ellenlange nieuwsverhalen terwijl het publiek meer informatie dan ooit te verwerken krijgt?

Allen is niet de enige Amerikaanse journalist die servicegerichte formats ontwikkelt. Neem Ben Smith, ’s werelds beste mediajournalist. Vorige week lanceerde hij de nieuwssite Semafor, als antwoord op het dalende publieksvertrouwen in de pers. Hoofdredacteur Smith wil dat zijn journalisten volgens een servicegerichte structuur schrijven: de lezer moet door vaste secties kunnen zien wat het nieuws is, hoe de journalist erover denkt en wat veelgehoorde tegenargumenten zijn. Ook moeten ze linken naar interessante perspectieven van concurrerende media.

Ik mis deze servicegerichte innovatiedrift in Nederland. Het zou onze journalistiek goed doen als we de dienstbare houding van Allen en Smith aannemen, de wensen van de lezer voorop stellen en zo nieuwe formats ontwikkelen.

Soms gaat die heldenwijsheid trouwens wel op. Een paar jaar geleden zou ik met Ben Smith ontbijten. Ik stond bij de bar van een New Yorkse diner op hem te wachten. Hij kwam binnen, liep rechtstreeks op me af en zei: „Dag ober, één koffie graag.”

Ernst-Jan Pfauth schrijft om de week op deze plaats een column.