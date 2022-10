Rusland roept Nederlandse ambassadeur ter verantwoording

De Nederlandse ambassadeur in Moskou, Gilles Beschoor Plug, is door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen. Volgens Rusland heeft de Britse geheime dienst in Den Haag een diplomatiek militair medewerker van de Russische ambassade geprobeerd te ronselen. Dat heeft het Russische ministerie maandag bekendgemaakt in een verklaring.

In die verklaring roept het ministerie Nederlandse autoriteiten op om te voorkomen dat „landen die Nederland zijn bondgenoten noemt” dergelijke „onvriendelijke” acties kunnen ondernemen. Ook waarschuwt het ministerie dat zulke gebeurtenissen leiden tot een „verdere verslechtering” van de relatie tussen Nederland en Rusland. Tijdens het gesprek met Beschoor Plug zou het ministerie hebben benadrukt dat dergelijke „provocerende acties” onaanvaardbaar zijn voor Rusland.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet op de kwestie gereageerd. Volgens Rusland zouden de afgelopen jaren meer van zulke incidenten hebben plaatsgevonden op Nederlands grondgebied. Zo zou de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 en in 2019 een Russisch diplomatiek medewerker hebben benaderd.